A través de redes sociales se ha informado que el estreno de “Doctor Strange 2” se adelantará un día en México para el 4 de mayo, cuya preventa de boletos iniciará el próximo 6 de abril.

Cinépolis, una de las cadenas de cine más grandes de México, ha revelado que la nueva película de “Doctor Strange” tendrá un preestreno el 4 de mayo.

Además, la preventa en Cinépolis para los boletos de “Doctor Strange” para el preestreno, empezará este próximo 6 de abril.

Preestreno de “Doctor Strange 2” en Cinépolis provocan reacciones en redes

La noticia del preestreno para “Doctor Strange 2” el próximo 4 de mayo, así como la venta de boletos para este 6 de abril, ha hecho que las redes sociales reaccionen.

Como era de esperarse, el nombre de “Doctor Strange” y “Doctor Strange In the Multiverse of Madness” ya se han hecho tendencia en redes como Twitter .

Muchos en redes han revelado que esperan poder conseguir entradas para el preestreno de “Doctor Strange 2” el próximo 4 de mayo.

Y es que muchos temen que ocurra lo mismo que ocurrió cuando se liberaron los boletos para ‘Spider-Man: No Way Home’.

Es decir o que se saturen las páginas para los boletos de “Doctor Strange” este próximo 6 de abril o no puedan hacer el cargo correctamente.

Preestreno de Doctor Strange (@Cinepolis / Twitter )

¿Cuánto costarán los boletos de la preventa para “Doctor Strange 2”?

Aunque aún no se liberan los precios de los boletos para el preestreno de “Doctor Strange 2”, es posible que el precio de la preventa el 6 de abril varíe dependiendo del lugar del cine.

Y, de acuerdo a Google, los horarios que va a manejar Cinépolis para el preestreno de “Doctor Strange 2” comenzarán a partir de las 19:00 horas y en algunos casos, hasta las 23:30 horas.

Sin embargo, aún falta por confirmarse esta información en la página web oficial de Cinépolis.

Preestreno de Doctor Strange (Google)

“Doctor Strange 2” comparte un nuevo spot de televisión

Antes de que se revelara que en México habrá un preestreno de “Doctor Strange 2” gracias a Cinépolis el próximo 4 de mayo, siendo la venta de boletas el próximo 6 de abril, se liberó un nuevo spot.

En este nuevo spot televisivo de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” da un nuevo vistazo a Wanda y nuevos villanos que aparecerán en esta segunda entrega con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen.