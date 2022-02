Premios Óscar 2022: ‘Spider-Man: No Way Home’ fue nominada en la categoría de Mejores efectos visuales, competirá con otra cinta de Marvel Studios.

El anuncio de los nominados a los Premios Óscar 2022 trajo consigo grandes sorpresas. Por ejemplo, la consideración de ‘Coda’ como mejor película o las 4 nominaciones de Guillermo del Toro.

La campanada también la dio la cinta de superhéroes ‘Spider-Man: No Way Home’, al colarse en una de las ternas que reconocerá la Academia el próximo 27 de marzo.

La película ‘Spider-Man: No Way Home’ buscará conseguir una estatuilla dorada en la categoría de Mejores efectos visuales , después de que se especulará que no sería considerada.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

¿Contra quien compite ‘Spider-Man: No Way Home’ en los Premios Óscar 2022?

‘Spider-Man: No Way Home’ competirá en los Premios Óscar 2022 contra las cintas:

‘Dune’

‘Free Guy’

‘No time to die’

‘Shang Chi and the Legend of the Ten Rings’

Como puede observarse, todo parece apuntar a que no será nada fácil que ‘Spider-Man: No Way Home’ consiga un galardón de la Academia.

Premios Óscar 2022 (Mario Anzuoni / REUTERS )

La gran competidora en esta categoría, sin duda alguna, es ‘Dune’ del director canadiense Denis Villeneuve.

Sin embargo, todo puede pasar el día de la premiación, ya que Marvel Studios es, actualmente, uno de los pilares en la industria hollywoodense.

Por lo que no sería algo descabellado que las secuencias de acción de Tobey Maguire, Andrew Garfiel, Tom Holland y Benedict Cumberbatch sean galardonadas por la Academia.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

‘Spider-Man: No Way Home’ es nominada a los Premios Óscar 2022; usuarios reaccionan en redes

La nominación de ‘Spider-Man: No Way Home’ a los Premio Óscar 2022, ha generado diversas opiniones en redes sociales.

Los internautas fanáticos de lo hecho por Tom Holland aseguran que se trata de un reconocimiento justo por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

Por su parte, otros cinéfilos comentan que otras cintas a parte de ‘Spider-Man: No Way Home’, merecían ser consideradas para los Premios Óscar.

Algunos más, dicen que los efectos visuales de ‘Spider-Man: No Way Home’ no son tan buenos como luchar por una estatuilla dorada.