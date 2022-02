Premios Óscar 2022: El Poder del Perro y las 4 películas con más nominaciones para la 94º edición de los Óscar.

‘The Power of the Dog’ o ‘El Poder del Perro’ ha sido la película que ha liderado las nominaciones para los Premios Óscar 2022 con un total de 12 nominaciones.

Detrás de ‘The Power of the Dog’, película protagonizada por Benedict Cumberbatch , le siguen las siguientes películas con más nominaciones en los Premios Óscar 2022:

‘Dune’ con 10 nominaciones

‘Belfast’ con 7 nominaciones

‘West Side Story’ con 7 nominaciones

‘King Richard’ con 6 nominaciones

'Dune' / Denis Villeneuve (2021)

‘El Poder del Perro’ está nominada a Mejor Película junto con ‘El Callejón de las almas perdidas’ de Guillermo del Toro

Entre las múltiples nominaciones a los Premios Óscar 2022, ‘The Power of the Dog’ o ‘El Poder del Perro’ se encuentra nominada a Mejor Película.

En esta categoría también se encuentra ‘ Nightmare Alley ’ o ‘ El Callejón de las almas perdidas ’, la cinta más reciente de Guillermo del Toro.

Las nominaciones a Mejor Película para los Premios Óscar 2022 quedan así:

‘The Power of the Dog’

‘Belfast’

‘CODA’

‘Don’t Look Up’

‘Dune’

‘King Richard’

‘Licorice Pizza’

‘West side Story’

‘Nightmare Alley’

‘Drive my car’

‘The Power of the Dog’ también compite en la categoría a Mejor Actor por Benedict Cumberbatch

‘El Poder del Perro’ o ‘The Power of the Dog’, se ha coronado como la película con más nominaciones para los Premios Óscar 2022.

Siendo también nominada en la categoría a Mejor Actor por el protagónico de Benedict Cumberbatch.

En esta ocasión, competirá contra Andrew Garfield tras su participación en ‘Tick, Tick… Boom!’ , en donde ha sido alabada su actuación.

De hecho, Andrew Garfield viene de ganar los Premios Globos de Oro 2022, considerados como la antesala de los Premios Óscar 2022.

Sin embargo, tras la polémica que ronda a los Globos de Oro, nada está escrito en piedra, por lo que ‘The Power of the Dog’ y Benedict Cumberbatch tendrían una gran oportunidad.