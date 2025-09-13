Como parte de la celebración de los 20 años del estudio de animación Laika, tendremos el reestreno de ParaNorman en Cinemex el 23 y 25 de octubre.

Si te interesa ver ParaNorman en Cinemex, a continuación, te contaremos todos los detalles de la preventa, así como de esta versión de la película.

Fecha y precios de la preventa de ParaNorman en Cinemex

La preventa de ParaNorman en Cinemex ya está disponible desde este 12 de septiembre tanto en salas, como el portal y la aplicación de la exhibidora.

Toma en cuenta que ParaNorman en Cinemex solo estará en salas IMAX el 23 y 25 de octubre, no la encontrarás en otras fechas.

ParaNorman (Laika)

Una vez aclarado esto, el precio de los boletos de la película van de los 110 a los 150 pesos, dependiendo la sala IMAX a la que vayas.

Los precios cambian debido a la zona donde están ubicados los distintos cines, esto es algo que incluso aplica en salas y funciones en formato tradicional.

En este caso no importa dónde hagas la compra de los boletos, el precio será el mismo tanto en aplicación, portal o taquillas físicas.

ParaNorman en Cinemex (Cinemex)

¿Cómo será ParaNorman en Cinemex?

ParaNorman en Cinemex se proyectará en una versión remasterizada, pensada precisamente para pantallas IMAX modernas con tecnología láser.

Se proyectará el corte original de ParaNorman en Cinemex, tal y como se vio en 2012, pero con las mejoras visuales anteriormente mencionadas.

Si bien no se agregará nada a la historia de la película en su corte final, los fans sí podrán ver una especie de “secuela” de la misma, mediante un corto especial ubicado en ese universo.

El corto ParaNorman: The Thrifting, creado por el mismo estudio Laika, así como algunos de los responsables originales de la película, se podrá ver durante las proyecciones especiales.

No se dio a conocer la duración total de este cortometraje, pero se espera que tenga entre 15 minutos a media hora, donde se explore más de lo que sucedió con los personajes.