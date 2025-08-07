Otro Viernes de Locos es la secuela de Un Viernes de Locos (2003) que llega 22 años después pero ¿vale la pena?

Te decimos en nuestra reseña las 6 razones del porqué Otro Viernes de Locos es una digna secuela de Un Viernes de Locos, una de las películas clásicas de la década de los 2000.

Este 7 de agosto llega por fin a los cines Otro Viernes de Locos, pues después de 22 años, Lindsay Lohan de 39 años de edad y Jamie Lee Curtis de 66 años de edad se juntaron para hacer esta secuela.

Pero ¿vale la pena esta secuela de Un Viernes de Locos después de haber logrado una película que se ha convertido en un referente de la cultura pop y de la década de los 2000? Te lo decimos en esta reseña de 6 puntos:

Otro Viernes de Locos (Walt Disney Pictures)

Ante la necesidad de Disney de hacer secuelas que no siempre terminan de convencer, muchos se preguntan si era necesaria una segunda parte de Un Viernes de Locos, una película que por sí sola logró tener una historia redonda sin necesidad de una secuela.

Sin embargo, Otro Viernes de Locos se define en ser esa secuela que no era necesaria, pero que no sabíamos que necesitabamos.

Aunque los tráilers y avances de Otro Viernes de Locos no habían terminado de convencer a toda una audiencia que, hace 22 años se enamoró del dúo dinámico de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, ver la película entera cambia la perspectiva.

Pues Otro Viernes de Locos si bien tiene la misma premisa sobre cambiar de cuerpos con otros integrantes de la familia, en esta ocasión se suman la hija de Anna, Harper (Julia Butters) y su próxima hijastra Lily (Sophia Hammons).

Y aunque se podría pensar que hay más enredo en Otro Viernes de Locos con otras dos nuevas integrantes en el embrollo del cambio de cuerpos, en realidad sí lo es pero de una manera divertida y nada confusa.

Pues en esta ocasión, Anna y Tess cambian de cuerpo con las dos adolescentes que de por sí no se llevan bien, entonces genera una dinámica en donde se explora una brecha generacional interesante.

Ya que no solo hay bromas sobre lo que hacen “los viejos” de las generaciones pasadas, sino también de lo que aún no entienden las nuevas generaciones como Harper y Lily.

El resultado es un caos divertidísimo en donde, como era de esperarse, Jamie Lee Curtis se roba la película de Otro Viernes de Locos.

Aunque Lindsay Lohan y las actrices juveniles Sophia Hammons y Julia Butters, no se quedan atrás pues entendieron a la perfección la esencia de Anna y Tess.

Otro Viernes de Locos (Walt Disney Pictures)

La secuela de Un Viernes de Locos repite la fórmula pero no intenta ser igual

Como ya se dijo, Otro Viernes de Locos repite la fórmula del cambio de cuerpos pero ahora en vez de ser solo entre madre e hija, ahora es entre madres, hijas y nietas.

Esta mezcolanza que podría parecer demasiado para una película secuela en donde, mucha de la audiencia ya sabe o intuye lo que pasará.

Sin embargo, Otro Viernes de Locos sorprende no solo al mezclar la comedia a la que nos tiene acostumbrados Jamie Lee Curtis pese a su historial en películas de terror.

Pero además también te lleva por un viaje emocional, aún más pesado del que ocurrió en 2003 con Un Viernes de Locos, pues maneja la temporalidad de la audiencia que creció literalmente con Lindsay Lohan.

Es decir que ahora la audiencia que vio Un Viernes de Locos, ahora puede empatizar con lo que ahora vive Anna a su edad en Otro Viernes de Locos, siendo madre soltera y tratando de educar a su hija con el apoyo de su madre.

Además tiene ciertas referencias a Un Viernes de Locos que, quienes amaron la primera entrega seguramente reconocerán y agradecerán en Otro Viernes de Locos.

Otro Viernes de Locos (Walt Disney Pictures)

Otro Viernes de Locos homenajea con dignidad a su predecesora, así como a sus personajes

El homenaje a Un Viernes de Locos en Otro Viernes de Locos está claro, pero no solo porque han pasado 22 años desde su estreno, sino que es una manera de guiar a quienes vieron la primera entrega.

Algo que hace muy bien Disney es que para ver Otro Viernes de Locos no es necesario ver la primera entrega, pues se entiende perfectamente la trama y el tema de la cinta.

No obstante, el haber visto Un Viernes de Locos con anterioridad da un plus al momento de poder disfrutar esta secuela, pues se pueden captar mejor las bromas, los guiños e incluso la salida de los personajes anteriores y entrañables de la primera película.

Dando como resultado en Otro Viernes de Locos un homenaje con respeto hacia su predecesora, tomando elementos que funcionan para llevar el hilo de la historia pero sin querer repetir lo que ya se contó hace 22 años.

Otro Viernes de Locos (Walt Disney Pictures)

Hay guiños y nostalgia en Otro Viernes de Locos, pero con un mensaje profundo sobre la familia

Los guiños dentro de Otro Viernes de Locos hacia su predecesora no se hacen esperar; sin embargo, la película no está plagado de ellos pues solo es como un breve recordatorio de lo que pasó después de los eventos de Un Viernes de locos.

Si bien Otro Viernes de Locos sí apela a la nostalgia de todos aquellos que vieron en 2003 y fechas posteriores Un Viernes de Locos, mantiene su mensaje sobre la familia y la empatía.

Aunque si bien este era el mensaje principal en la entrega principal, en Otro Viernes de Locos se siente más poderoso debido a las nuevas conexiones que se crean y a las diversas circunstancias que viven las protagonistas.

Ya sea desde padres divorciados, la ausencia de alguno por enfermedad o muerte, o incluso al momento de crear una nueva familia pero no desde cero.

Lo cual hace que esta película se sienta emocional, auténtica sin ser una copia de la película anterior de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis.

Quienes por cierto comparten esa química con la que se les vió desde la primera entrega y que se nota a través de la pantalla que siguen amando y apreciando esta película y sus personajes.

Pues Un Viernes de Locos fue una película icónica de los años 2000 y todo un referente para la cultura pop del momento y por supuesto, para las carreras de ambas actrices.

Otro Viernes de Locos (Walt Disney Pictures)

Los nuevos personajes de Otro Viernes de Locos se complementan con los de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis

Un miedo que estaba latente en Otro Viernes de Locos es que los nuevos personajes fueran a opacar a los antiguos personajes en la película o peor, que su participación supiera insípido.

No obstante es todo lo contrario, pues las nuevas integrantes de la familia Coleman logran hacer una mancuerna bastante dinámica y divertida.

Por lo que estos nuevos personajes se complementan a la perfección con los de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, logrando sacar varias risas a lo largo de Otro Viernes de Locos.

Incluso la relación entre ellas mismas, tanto cuando son ellas como cuando cambian de cuerpos, recrean muy bien las personalidades de Anna y Tess y viceversa.

Otro Viernes de Locos (Walt Disney Pictures)

Jamie Lee Curtis es definitivamente la protagonista de Otro Viernes de Locos

Algo que muchos esperaban y que no es ninguna sorpresa es que, en Otro Viernes de Locos, Jamie Lee Curtis se roba por completo la película.

Si bien en Un Viernes de Locos fue Lindsay Lohan quien brilló con su intrépida actuación; en esta ocasión fue Jamie Lee Curtis quien terminó por robarse el protagonismo.

Con la comicidad que la representa e incluso burlándose de sí misma con algunos chistes de la nueva generación, hace que la comedia sea más ligera y fácil de procesar al sentirse identificado con ella en algunos puntos de la historia.

Pues incluso hay quien dice que no hay mejor risa que la que se provoca al reírnos de nosotros mismos, y Jamie Lee Curtis lo comprueba con esta actuación magistral que entrega en Otro Viernes de Locos.

Y aunque también Lindsay Lohan logra emocionar y arrancar varias risas, sin duda alguna la mancuerna que logra con Jamie Lee Curtis en Otro Viernes de Locos es superior.

Por lo que en definitiva, ver Otro Viernes de Locos tanto como una secuela como una película a parte funciona perfectamente; especialmente gracias a Jamie Lee Curtis.

En definitiva, Otro Viernes de Locos es una película que merece la pena ser vista incluso más de una vez con toda la familia, pues de alguna manera todos se sentirán identificados con los personajes.

Aunado a que Otro Viernes de Locos es un excelente homenaje a una de las películas de comedia clásicas y referentes de la década de los 2000, pero sin quitarle o quitarse protagonismo.