Oscar Isaac y Pedro Pascal juntos en la secuela de Spider-Man: a través del Spider-Verso? Esto dice el actor guatemalteco sobre la incorporación de su amigo.

El pasado 1 de junio se estrenó la película “Spider-Man: a través del Spider-Verso”, se trata de la segunda parte de la historia de Miles Morales.

Debido al gran recibimiento que han tenido las dos entregas, ya se tiene confirmada una tercera parte que llevará el nombre de “Spider-Man Beyond the Spider-Verse”.

Se espera que en esta nueva entrega se sumen nuevos personajes, al respecto Oscar Isaac -quien interpreta a Spider-Man 2099- ya tiene claro quien podría sumarse a la franquicia.

Se trata nada más y nada menos que de su amigo Pedro Pascal -de 48 años de edad-. ¿Será que el actor acepte la propuesta de Oscar Isaac -de 44 años de edad-?

¿Pedro Pascal como Spider-Man? Oscar Isaac tiene claro que papel podría interpretar

Oscar Isaac se unió a Spider-Man como la voz de Miguel O’Hara, también conocido como Spider-Man 2099, en la película Spider-Man: a través del Spider-Verso.

A unos días de su estreno, la película Spider-Man: a través del Spider-Verso sigue recibiendo muy buenas críticas por lo que se han aumentado las expectativas para la tercera entrega.

Luego del premio Oscar que recibió Spider-Man: Un nuevo Universo, la saga quiere seguir cosechando éxitos al incluir nuevos personajes que ayuden a la historia de Miles Morales.

Al respecto, Oscar Isaac ya tiene claro quién podría unirse al universo Marvel con un interesante papel que ayude a continuar con sus buenas críticas.

Miguel O'Hara (Spider-Man 2099) en Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

Luego de tener uno de los personajes principales en Spider-Man: a través del Spider-Verso, Oscar Isaac fue cuestionado sobre a quién le gustaría ver en la historia.

Oscar Isaac no dudo en postular a su amigo Pedro Pascal, incluso señaló que se puede encontrar un papel adecuado para el actor.

“No sé a quién. Ellos son brillantes para encontrar a la persona correcta para el personaje correcto, pero quizás Pedro Pascal. Encontremos algo para él” Oscar Isaac

Durante su conversación con GQ UK, Oscar Isaac incluso bromeó con la edad de Pedro Pascal y destacó que podría ser un Spider-Man viejo.

“Debería ser una Spider-Persona, algo así como un Spider-Man viejo y malhumorado” Oscar Isaac

Cabe recordar que se espera que “Spider-Man Beyond the Spider-Verse” se estrene en marzo del 2024, por lo que muchos esperan que los productores le hagan caso a Oscar Isaac e incluyan a Pedro Pascal.

Oscar Isaac y Pedro Pascal (@pascalispunk / Instagram )

¿Cómo es la relación entre Oscar Isaac y Pedro Pascal?

Oscar Isaac y Pedro Pascal se conocieron en 2005, cuando ambos fueron elegidos para trabajar en una obra de teatro.

Desde ese momento se han vuelto inseparables, incluso es normal verlos bromeando en varias entrevistas sobre su amistad, incluso han señalado que mantienen una especie de bromance.

En los últimos años, Oscar Isaac y Pedro Pascal se han posicionado como uno de los favoritos de la audiencia.

Pedro Pascal logró sobresalir gracias a su trabajo en The Mandalorian en Disney+ y The Last of Us en HBO Max. Mientras que Oscar Isaac sorprendió en Moon Knight de Marvel Studios.