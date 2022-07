Christopher Nolan revela espectacular teaser de Oppenheimer, su nueva película protagonizada por Cillian Murphy.

Película del director británico Christopher Nolan la cual será el biopic sobre la vida del J.Robert Oppenheimer, director del Proyecto Manhattan y padre de la bomba atómica.

Por lo que en este primer espectacular teaser de Oppenheimer de Christopher Nolan se puede escuchar una voz de mujer diciendo “el mundo está cambiando, este es tu momento”.

Oppenheimer de Christopher Nolan con Cillian Murphy revela espectacular teaser (Especial)

Mientras que en imágenes se puede ver al actor Cillian Murphy en su papel protagónico como Oppenheimer, así como el fuego de una gran explosión.

Para luego, ahora escuchar la voz de un hombre diciendo “el hombre que movió la Tierra”.

Aquí te dejamos el espectacular teaser Oppenheimer de Christopher Nolan con Cillian Murphy:

¿De qué trata Oppenheimer de Christopher Nolan con Cillian Murphy?

Oppenheimer de Christopher Nolan con Cillian Murphy será una película biopic del físico estadounidense J.Robert Oppenheimer y quien jugó un importante papel durante la Segunda Guerra Mundial.

La cinta está basada en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” escrito por Kai Bird y Martin J Sherwin.

Libro que fue publicado en mayo de 2006 y ganó $10 mil dólares en premios junto con el Pulitzer a la Biografía en 2006.

La sinopsis para Oppenheimer de Christopher Nolan con Cillian Murphy dice:

“J. Robert Oppenheimer es una de las figuras icónicas del siglo XX, un físico brillante que lideró los esfuerzos por construir la bomba atómica para su país en tiempos de guerra, y que luego se vio enfrentado a las consecuencias morales del progreso científico. En esta magistral y aclamada biografía de veinticinco años de preparación, Kai Bird y Martin Sherwin capturan la vida y la época de Oppenheimer, desde su carrera temprana hasta su papel central en la Guerra Fría. Esta es la biografía y la historia en su máxima expresión, fascinante y profundamente informativa”. Universal Pictures

Oppenheimer de Christopher Nolan con Cillian Murphy revela espectacular teaser (Universal Pictures)

Además de Cillian Murphy como protagonista de Oppenheimer de Christopher Nolan, la cinta contará con la actuaciones de Emily Blunt interpretará a la bióloga y botánica, Katherine “Kitty” Oppenheimer.

Robert Downey Jr. interpretará el papel de Lewis Strauss, presidente de la Comisión de Energía Atómica, la actriz Florence Pugh que interpretará a Jean Tatlock, una mujer comunista con quien tuvo una aventura con Oppenheimer.

Mientras que Matt Damon interpretará a Leslie Groves, Jr.,Coronel del ejército de Estados Unidos a cargo del Proyecto Manhattan, que se encargó de desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.

Entro otros actores que aparecerán en Oppenheimer de Christopher se encuentran:

Rami Malek

Jack Quaid

Josh Hartnett

Josh Peck

Devon Bostick

Dane DeHaan

Kenneth Branagh

Gary Oldman

Alex Wolff

Matthew Modine

Tony Goldwyn

Matthias Schweighöfer

David Rysdahl

Jason Clark

David Dastmalchian

Alden Ehrenreich

David Krumholtz

Oppenheimer de Christopher Nolan con Cillian Murphy revela espectacular teaser (Especial)

¿Cuándo se estrenará Oppenheimer de Christopher Nolan con Cillian Murphy?

Pese a que ya tenemos un adelanto de Oppenheimer de Christopher Nolan con Cillian Murphy aún su estreno tendrá que esperar.

Debido a que Oppenheimer de Christopher Nolan con Cillian Murphy está programada para estrenarse el 21 de julio del 2023.

Cabe destacar que Oppenheimer tendrá su estreno exactamente el mismo día que saldrá a la luz la película de Barbie de Greta Gerwig con Margot Robbie y Ryan Reynolds.

Por otra parte Oppenheimer será la primera película de Christopher Nolan que no es distribuida por Warner Bros. desde Memento.

Debido al conflicto entre el director y la productora de cine, luego de que Christopher Nolan se opusiera a la decisión de la compañía de estrenar las películas en HBO Max y cines al mismo tiempo.

Por lo que ahora Oppenheimer será distribuida por Universal Pictures.