Porque los conciertos en cine están de moda, One Direction: This is Us regresará a salas de México durante noviembre, aunque de una manera bastante limitada.

One Direction: This is Us sólo estará disponible un día, en una única función en y en un sólo cine de la CDMX.

Será Cinemas WTC, el complejo que se encuentra precisamente dentro del World Trade Center de la CDMX, el que tendrá el concierto en exclusiva.

A continuación te daremos todos los detalles al respecto de la presentación del concierto, incluido el precio del boleto, dónde comprar y la fecha de proyección.

One Direction (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

Precio del boleto de One Direction: This is Us

De acuerdo con la app y el portal de Cinemas WTC, la función de One Direction: This is Us tendrá un precio de 200 pesos.

Se trata de un precio “normal” para este tipo de contenidos; puedes comprar tus boletos de One Direction: This is Us en la página oficial del Cinemas WTC.

Hay que mencionar que la manera de adquirir boletos en diferente a otros cines, pues no se desplegará automáticamente el día que será el concierto.

En la barra que dice “Horarios”, tienes que buscar la fecha que “brille”, pulsas en esta y así podrás comprar tu entrada para el evento.

One Direction (@onedirection)

¿Cuándo se presentará One Direction: This is Us?

One Direction: This is Us se presentará el próximo sábado 4 de noviembre de 2023 a las 19:45 horas, en el mencionado Cinemas WTC.

Como ya mencionamos, esta será la única función confirmada hasta el momento de One Direction: This is Us en Cinemas WTC.

No obstante, insiders señalan que se plantea la posibilidad de abrir más fechas dependiendo el éxito de esta primera función anunciada.

Si hay bastante demanda y los boletos se agotan, podría haber otras fechas para el concierto; sin embargo, no hay nada confirmado en este momento.

También hay que señalar que tampoco hay indicios de que One Direction: This is Us vaya a llegar a otras cadenas de cine o ciudades de la República Mexicana.

One Direction: This is Us (Cinemas WTC)

Con información de Cinemas WTC