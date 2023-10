El 16 de octubre, Disney liberó el cortometraje Once Upon a Studio, el cual celebra los 100 años del estudio de animación.

Once Upon a Studio presenta a todos los personajes de las diversas películas de Disney que hemos visto a lo largo de este centenario.

Podemos ver desde Mickey Mouse y sus amigos, hasta Moana, Elsa y Mirabel de la producciones más recientes del estudio (Moana, Frozen y Encanto).

Quienes se reúnen para tomarse una foto memorial, honrando el trabajo que iniciara Walt Disney en 1923 y que actualmente es uno de los referente culturales en todo el mundo.

Además de que regresan casi todas las voces originales de los personajes, algunas tuvieron que ser reemplazadas por cuestiones de edad o muerte de los actores y actrices.

Aunque en algunos casos como el genio de Aladdín, se recurrieron a audios originales desechados que fueron grabados por Robín Williams para la película de 1992.

Once Upon a Studio sólo presenta a personajes de Disney Animation Studios

Algo que debemos de mencionar de Once Upon a Studio, es que sólo presenta personajes del estudio principal de la empresa, nos referimos a Disney Animation Studios.

En Once Upon a Studio no encontrarás a nadie de Marvel, Star Wars, Fox o Pixar, esto debido a que son estudios periféricos de la sede central de Disney.

Además de que estos no están cumpliendo 100 años; el corto sólo celebra el trabajo que iniciara Walt Disney en el Siglo XX con Mickey Mouse y todo lo que ha derivado de este.

Las franquicias y estudios comprados no tienen nada que ver con esto, pues cuentan con su propia historia, como es el caso de Marvel que “apenas” tiene 80 años de edad.

Once Upon a Studio (Disney)

¿Dónde puedo ver Once Upon a Studio?

Once Upon a Studio está disponible desde primera hora del 16 de octubre de 2023 en Disney+.

Sin embargo, si no cuentas con Disney+, Once Upon a Studio estará pasando a las 19:45 horas (CDMX) en los canales de paga Disney Junior y Disney Channel.

Lamentablemente no se podrá ver en Star+ y sus canales relacionados, debido a lo mencionado anteriormente, pues no forma parte de la parte central de Disney.

Aunque con el corto de Once Upon a Studio técnicamente se acaba la celebración de Disney 100, aún habrá algunas actividades extra en lo que falta de 2023.