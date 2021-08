‘No Time To Die’ estrena tráiler confirmando estreno adelantado

Luego de ser una de las primeras películas retrasadas en 2020; ‘No Time To Die’ parece que está lista para llegar a cines, tal y como lo indica su tráiler.

El nuevo tráiler de ‘No Time To Die’, además de presentar varias escenas de acción, anuncia una nueva fecha de lanzamiento para la película.

A diferencia de otros filmes, ‘No Time To Die’ tendrá un estreno adelantado, pasando del 8 de octubre al 30 de septiembre de 2021.

En otras palabras ‘No Time To Die’ llegará a cines de todo el mundo una semana antes de lo planeado, lo cual ha sorprendido a los fans de James Bond.

Aunque muchos temía un posible nuevo retraso, Universal y MGM dejaron en claro que la película se estrenaría en este 2021 pasara lo que pasara.

Eso sí, las previsiones para ‘No Time To Die’ ahora son reservadas, tomando en cuenta el escenario de pandemia, contrario a lo que se esperaba a inicios de 2020.

Se temía que ‘No Time To Die’ se estrenara en streaming

Debido a la actual tendencia de estrenar películas en streaming, ya sea de manera exclusiva o simultánea, se temía que ‘No Time To Die’ corriera con esa suerte.

De hecho durante todo 2020 se jugó con la idea de ver ‘No Time To Die’ en alguna de las plataformas actuales como Netflix, HBO Max o Disney+.

MGM y Universal confirmaron acercamientos de las empresas; no se llegó a un acuerdo, pues los estudios pedían que se cubrieran los costos totales del filme.

No Time to Die (Universal Pictures)

Ya en este 2021, volvió el rumor de ‘No Time To Die’ en streaming, ahora por parte de Amazon Prime Video, tras la compra de MGM y todas sus franquicias.

Se pensó que era cuestión de tiempo para que Amazon, como Disney con Fox, anunciara la llegada del contenido de MGM a su plataforma.

Sin embargo, se aclaró que (por lo menos) ‘No Time To Die’ no sería lanzada en Prime Video, quedando como un estreno exclusivo de cines de todo el mundo.

Con información de YouTube.