‘No Time to Die’ grabaría reshoots para renovar acuerdos

Los reshoots de ‘No Time to Die’ serían tras los acuerdos con Nokia de usar sus productos en algunas escenas



Los retrasos en la industria del cine debido al coronavirus se han vuelto una constante en los últimos años, tal y como lo ha padecido la más reciente película de James Bond ‘No Time to Die’ pues su estreno se ha retrasado al menos unos dos años y ahora se reporta que habrían regresado a los sets a grabar reshoots.

De acuerdo al diario The Sun, los reshoots que toda la producción de ‘No Time to Die’ estaría haciendo sería para renovar un acuerdo de contrato de colocación de productos con los teléfonos Nokia pues es habitual que con grandes promesas del cine, varios productos lleguen a buenos acuerdos comerciales para promocionarse .

El problema de ‘No Time to Die’ y Nokia

En este caso, los teléfonos Nokia hicieron un buen acuerdo comercial con la mercadotecnia de ‘No Time to Die’ pero, tras los retrasos que ha sufrido la película de casi dos años , los celulares que se pensaban anunciar en su momento, hoy estarían obsoletos.

Esto quiere decir que, cuando los teléfonos Nokia que aparecen en la cinta de ‘No Time to Die’ en las pantallas grandes, quedarían en discordantes con las fechas y es por eso que surgiría la necesidad de rodar reshoots.

Y es que uno de los problemas para Nokia y ‘No Time to Die’ es que el agente J ames Bond 007 es conocido por llevar siempre lo último en tecnología por lo que, de salir como están ahora las grabaciones, los teléfonos que usan los protagonistas parecerían ser del siglo pasado, dejando muy mal parados a la compañía con quienes hicieron el acuerdo que, por su puesto no es ese.

Las marcas tecnológicas, en este caso Nokia, quieren que estrellas como Daniel Craig y Lashana Lynch utilicen sus productos para vendérselos a sus fans por lo que, el acuerdo los estaría obligando a grabar reshoots las escenas para que queden actualizadas.

Se espera que ‘No Time to Die’ llegue a los cines el próximo 8 de octubre del 2021 luego de su última movida de fecha tras la pandemia del coronavirus, según lo anunciado por MGM en sus redes sociales hace apenas unas semanas.