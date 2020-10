'No Time To Die' mantendrá estreno en cine al no llegar a un acuerdo en streaming

La productora MGM buscaba un arreglo por 12.5 mil millones de pesos por la película.

Desde mediados de octubre surgió el rumor de que MGM estaba planeando estrenar 'No Time To Die', la nueva película de James Bond, en algún servicio de streaming; de acuerdo con reportes, sí hubo pláticas con diversas plataformas, pero no se llegó a un acuerdo, por lo que la película mantendrá su estreno en cine de momento.

Según Deadline, el estudio se puso en contacto con Netflix, Apple y Amazon para ofrecer el estreno exclusivo de su filme; cediendo los derechos de explotación por un año, en lo que se exploraban otras forma de distribución, como el Blu-ray.

Sin embargo, ninguna de las tres empresas quiso hacerse con 'No Time To Die' debido a que se pedían 600 millones de dólares (unos 12.5 mil millones de pesos), lo cual se consideró excesivo, puesto que ninguna estuvo dispuesta a dar más de 300 mdd (6 mil mdp); por lo que las reuniones se dieron por terminadas.

'No Time to Die' es indicativo de lo que sucede con los estrenos de 2020

Aunque al final 'No Time To Die' aún se estrenará en abril del 2021, este caso es un indicativo de lo que sucede con varios estrenos de este 2020; aunque al principio los estudios estaban renuentes a mandar sus películas al streaming, poco a poco han sido más flexibles en ese aspecto.

Al principio, sólo las obras menores, como películas animadas, fueron vendidas a diversos servicios, como Netflix, o bien puestas en el sistema de Video On Demand; sin embargo, todo cambio cuando Disney decidió estrenar 'Mulán' en su plataforma online.

Luego de esto hemos visto como filmes importantes como 'Las Brujas' de Warner y 'Soul' de la misma Disney, optaron por un estreno el streaming donde este estuviera disponible; y ahora ya sabemos que, por lo menos MGM ya ha jugado con la idea de mandar contenido directo a servicios.

Habrá que ver qué sucede al final con 'No Time To Die'; sin embargo, si la pandemia no se estabiliza como tal a nivel mundial a inicios de 2021; es probable que veamos a las grandes obras migrar a los que hace un año eran servicios despreciados por estudios y cineastas.

