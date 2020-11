Lashana Lynch será la nueva 007 en 'No Time to Die'

La actriz confirmó que ella interpreta a la agente en la nueva película de James Bond.

Luego de varios rumores y filtraciones, la actriz Lashana Lynch confirmó que ella interpreta a la nueva agente 007 en 'No Time to Die', la próxima película de James Bond que ha visto retrasada su fecha de estreno en reiteradas ocasiones.

Lo anterior fue mencionado en una entrevista para Harper’s Bazaar, donde habló un poco de su papel en la obra, señalando que su personaje co-protagonista de la obra al lado del James Bond de Daniel Craig y Ana de Armas.

Además aclaró que su designación como nueva agente doble cero responde a la historia de la franquicia y de la saga protagonizada por Craig, por lo que los fans encontrarán entendible este cambio, pues no afecta el canon de la obra como tal.

Lashana Lynch Universal Pictures

Lashana Lynch no está reemplazando a James Bond en la película

Cuando surgieron los primeros rumores de Lashana Lynch como la nueva 007, muchos fans no estuvieron de acuerdo con la idea, pues consideran que el único que puede portar dicha designación es James Bond; además, esto se interpretó con que se estaba reemplazando al personaje, debido a una mala interpretación.

En la entrevista la actriz señala que ella no es una nueva James Bond, sino un personaje distinto llamado Nomi, quien fue designada como agente 007 luego que el antiguo portador de dicho número decidiera retirarse; cosa que se ve al final de 'Spectre'.

Nomi y James Bond Universal Pictures

En universo creado por Ian Fleming, el M16 cuenta con una división de agentes especiales cuyo nombre clave empieza con el "00" y van del 1 al 9, en este caso Bond es el que se encuentra en el escaño número 7, aunque en realidad no implica que sea mejor que el 008 o peor que el 006.

Así, cualquier persona que demuestre habilidades superiores al resto de los efectivos de la agencia puede aplicar para convertirse en un "00", siempre y cuando haya un lugar disponible; de ahí que en 'No Time to Die' se tenga a Nomi como la 007, toda vez que James Bond ya no estaba dentro del M16.

Con información de Harper’s Bazaar.