Netflix: Belinda y Vadhir Derbez prestarán su voz para ‘My Little Pony: Nueva generación’

Originalmente, ‘My Little Pony’ son unas figuras creadas por Hasbro y que se comercializan principalmente para niñas y niños de entre 3 y 11 años.

Pero, gracias al éxito de estos juguetes, Hasbro decidió desarrollar una serie animada de ‘My Little Pony’ que rápidamente logró ser del gusto de las niñas y niños.

‘My Little Pony: Nueva generación’ se estrenará en Netflix este mes de septiembre

Debido a su gran popularidad, la serie animada ‘My Little Pony’ tendrá una película animada realizada por Netflix y llevará por nombre ‘My Little Pony: Nueva generación’.

Recientemente, Netflix lanzó el primer trailer de ‘My Little Pony: Nueva generación’, “Llamando a todos los ponis terrestres, pegasos y unicornios”, anunció la plataforma en sus redes sociales.

“Durante mucho tiempo, ponis, pegasos y unicornios vivieron en perfecta armonía, pero esas épocas quedaron en el pasado”, explica Netflix respecto a la trama.

“Todo cambia cuando una alegre y curiosa unicornio aparece sin querer en la tierra de los ponis terrestres”, narra Netflix.

“Ahora Sunny, una poni aguerrida e idealista, emprende con sus nuevos amigos una aventura épica para restaurar la magia y la amistad en Equestria. Acompaña a esta nueva generación de pequeños ponis en su intento por demostrar el poder de la amistad y que juntos pueden brillar mucho más”, finaliza Netflix.

En ‘My Little Pony: Nueva generación’ aparecerán diferentes personajes de la caricatura original como Sunny Starscout, Hitch Trailblazer, Izzy Moonbow, Zipp Storm y Pipp Petals,

Además, Netflix reveló que las voces en inglés serán los actores: Vanessa Hudgens (Sunny), Kimiko Glenn (Izzy), James Marsden (Hitch), Sofia Carson (Pipp) y Liza Koshy (Zipp).

Mientras que en español, las voces de doblaje de ‘My Little Pony: Nueva generación’ serán: Belinda, Vadhir Derbez, Paulina Goto, Leticia Amezuca y Valca Ponzanelli.

Por medio de sus redes sociales, Belinda anunció su participación en ‘My Little Pony: Nueva generación’

Por medio de una de sus historias de Instagram, Belinda aseguró estar muy emocionada de poder prestar su voz para la película ‘My Little Pony: Nueva generación’.

Belinda participará en la película 'My Little Pony: Nueva Generación' (Capa)

“¡Qué ilusión me hace este proyecto! ¡Hacer doblaje es una de las cosas que más amo en esta vida! Gracias, Sunny, por darme la oportunidad de darte vida”, escribió Belinda,

La película ‘My Little Pony: Nueva generación’ es dirigida por Robert Cullen y José L. Ucha. Este filme animado de Netflix se estrenará el próximo 24 de septiembre.