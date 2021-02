‘My Little Pony’ estrenará una película y serie en Netflix

Hasbro anunció oficialmente que la quinta generación de la franquicia ‘My Little Pony’ llegara con una película y serie de Netflix

La compañía de juguetes “Hasbro”, anunció oficialmente que la quinta generación de la franquicia ‘My Little Pony’ llegará a través de una película animada CGI y una serie, las cuales serán lanzadas en la plataforma en streaming Netflix, esto a finales del 2021.

De acuerdo con la compañía, la película, dirigida por Rob Cullen y Jose Ucha, seguirá la serie en donde se presentará a Sunny Starscout, Izzy Moonbow y Hitch Trailblazer , en una historia ambientada en Equestria; sin embargo, esta se no tendrá relación con “My Little Pony: Friendship is Magic”.

¿De qué va a tratar la nueva película de My Little Pony?

La trama de la película de My Little Pony girará en torno a la perdida de la magia, en un mundo donde “la armonía ha sido reemplazadas por la paranoia y la desconfianza”, y los ponis ahora viven separados por especies.

Sin embargo, Sunny está convencida de que aún hay esperanza lo cual ha hecho que entre su especie ella sea considerada una ‘inadaptada’, por lo que para derrotar a este sistema, ella e Izzy, un unicornio a quien conocerá, se embarcarán en una extraordinaria aventura en el mundo de 'My Little Pony'.

#AlMomento: ¡Resulta que la próxima película no solo debuta exclusivamente en Netflix, sino que de hecho es el comienzo de la Generación 5 para la franquicia My Little Pony! Además, la película de la Generación 5 no es lo único que se dirige a Netflix.

Durante su viaje ambos irán haciendo más amigos a partir de viejos enemigos, y se enfrentaran a desafíos, de entre los cuales donde deberán superar un peligroso robo de joyas y varias teorías de conspiración escandalosas; todo esto con varios números musicales característicos de la franquicia 'My Little Pony'.

“El mundo con el que Sunny (...) podría convertirse en una realidad, ya que lucharan para demostrar que incluso los pequeños ponis pueden marcar una gran diferencia”.

Finalmente, cabe mencionar que la película en Netflix aún no tiene una fecha de estreno, ni se han dado especificaciones sobre la amplia gama de productos de esta.

¿Qué es My Little Pony?

'My Little Pony' es una de las marcas más lucrativas de Hasbro, esta nació en los 80 con una línea de juguetes y dibujos animados; sin embargo, no fue sino hasta el 2010 que la marca alcanzó nuevas alturas.