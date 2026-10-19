Dan Lin es un productor de cine y televisión estadounidense conocido por haber dirigido la división cinematográfica de Netflix.

El productor dejó Netflix el lunes 19 de octubre de 2026, después de casi tres años al frente de la división de cine de la plataforma.

Antes de incorporarse a Netflix, Dan Lin construyó una extensa carrera en Hollywood como productor y ejecutivo de desarrollo.

¿Quién es Dan Lin?

Dan Lin es un productor de cine y televisión de origen taiwanés-estadounidense.

En 2024 fue contratado por Netflix para sustituir a Scott Stuber como responsable de su división cinematográfica.

Dan Lin, productor (Wikimedia Commons)

Como presidente de Netflix Film, tuvo la encomienda de modificar la estrategia de producción de películas de la plataforma y apostar por una selección más enfocada de proyectos.

Durante su gestión estuvieron vinculadas a la división películas como KPop Demon Hunters, Happy Gilmore 2 y The Rip.

¿Cuántos años tiene Dan Lin?

Dan Lin tiene 53 años en 2026. Nació el 8 de abril de 1973 en Taipéi, Taiwán.

¿Quién es la esposa de Dan Lin?

Dan Lin mantiene su vida personal y familiar fuera del foco público, por lo que existe poca información. sobre su esposa o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Dan Lin?

Dan Lin es Aries, debido a que nació el 8 de abril de 1973.

¿Quiénes son los hijos de Dan Lin?

Dan Lin tiene hijos, aunque mantiene en privado sus identidades y otros detalles relacionados con su familia.

¿Qué estudió Dan Lin?

Dan Lin estudió Finanzas y Marketing en la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo una licenciatura en estas áreas.

Posteriormente cursó una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Harvard Business School.

Dan Lin (Rideback)

¿En qué ha trabajado Dan Lin?

Dan Lin comenzó su carrera en Warner Bros. Pictures, tras ocho años llegó al puesto de vicepresidente sénior de Producción.

En 2008 fundó Rideback, compañía de producción anteriormente conocida como Lin Pictures. Desde esa empresa estuvo detrás de proyectos como:

Sherlock Holmes

The LEGO Movie

The LEGO Batman Movie

It

Lin también produjo proyectos para televisión, entre ellos:

Lethal Weapon

Walker y Walker: Independence

Avatar: The Last Airbender

En abril de 2024, Dan Lin asumió como presidente de Netflix Film, después de la salida de Scott Stuber.

Su salida de Netflix se produjo el 19 de octubre de 2026, en medio de una importante reestructuración de la compañía.