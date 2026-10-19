Netflix sigue haciendo cambios en su estructura, confirmando el despido de Dan Lin, quien era el jefe de su división de cine hasta este momento.

Todo indica que Netflix ya no estaba de acuerdo con la estrategia de Dan Lin para manejar las producciones cinematográficas de la empresa de streaming.

Dan Lin (Rideback)

Dan Lin fue despedido por Netflix en fin de semana

De acuerdo con el reporte de Variety, la relación entre Dan Lin y Netflix ya estaba en un punto sin retorno, al grado que el ejecutivo fue despedido en fin de semana.

Aunque Dan Lin no fue el único ejecutivo de alto perfil despedido por Netflix recientemente, antes de su salida se confirmó Bela Bajaria, jefa de contenido, también salió de la empresa.

Dan Lin fue contratado por Netflix en 2024, llegando directamente de Warner Bros., contando en su haber con producciones exitosas como la saga de LEGO y el remake de IT.

Su idea al llegar a la empresa fue la de priorizar la calidad sobre la cantidad, además de hacer ajustes en los presupuestos de las películas, para maximizar las ganancias.

Sin olvidar que designó responsables para los diferentes géneros cinematográficos que producirían en Netflix, teniendo sub divisiones de terror, romance, ciencia ficción y demás.

Dan Lin (Netflix)

Dan Lin provocó fricciones entre Netflix y los grandes directores

Si bien Netflix no ha dado una declaración del por qué del despido de Dan Lin, todo parece indicar que se debió a la mala relación del ejecutivo con los grandes directores.

Dan Lin llevó al extremo la postura de “no estrenos en cine” de Netflix, oponiéndose rotundamente a que producciones de la compañía llegaran a la gran pantalla.

Declarando abiertamente que prefería no trabajar con directores que buscaran o insistieran en estrenos en cine, lo cual hizo que muchos cineastas jóvenes y veteranos se alejaran.

Todo indica que la gota que derramó el vaso fueron una serie de discusiones con David Fincher por el desarrollo de la serie de Cliff Booth basada en Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino.