‘Morbius’ ya hizo más de mil millones de pesos en taquilla a pesar de las críticas

Más allá de las críticas, ‘Morbius’ tuvo un buen primer fin de semana en taquilla, logrando 1.6 mil millones de pesos a nivel mundial (que sería unos 84 millones de dólares).

Si bien no es una cifra tan abultada como la de ‘Spider-Man: No Way Home’ o ‘The Batman’, ‘Morbius’ por lo menos logra cubrir sus costos de producción de 75 millones de dólares.

‘Morbius’ tuvo un mejor desempeño en el mercado internacional, consiguiendo 44.9 mdd (889 mdp), mientras que en Estados Unidos logró 39.1 mdd (774 mdp).

Morbius y Spider-Man (Sony)

Hay que mencionar que la taquilla en Estados Unidos estuvo por debajo de lo esperado, pues se estimaba que lograría unos 40 mdd en su primer fin de semana.

Si bien ‘Morbius’ está lejos de ser la mejor película de Marvel y de superhéroes en general, el público le está dando su oportunidad, señalando que es entretenida y sirve para pasar el rato.

Esta apreciación ha ayudado a que ‘Morbius’ esté logrando una recaudación mejor de lo que se vaticinaba tras las primeras reseñas de la película.

‘Morbius’ aún está lejos de ser éxito

Aunque ‘Morbius’ tuvo un fin de semana “decente’, por decirlo de alguna manera; la película aún no es un éxito para Sony y todos los involucrados.

Si bien ‘Morbius’ superó su costo de producción, aún tiene que solventar los gastos que se hicieron para la promoción, los cuales por lo general no se dan a conocer; pero llegan a ser cuantiosos.

‘Morbius’ tendría que hacer unos 150 mdd para quedar más o menos tablas, y unos 225 mdd para tener algunas ganancias, sin llegar a ser una obra taquillera en general.

'Morbius' ( Sony Pictures Entertainment / YouTube)

El problema que ahora tiene ‘Morbius’, es que gran parte de esa taquilla la debe de hacer en esta primera semana de abril, antes del estreno de ‘Sonic 2′ y ‘Animales Fantásticos 3′.

Las películas mencionadas le quitarán una buena cantidad de audiencia a ‘Morbius’, lo que va a afectar su desempeño en general.

La única ventaja que tiene ‘Morbius’ en estos momentos es que falta que se estrene en varios países, incluido China, lo que podría ayudar a que recupere toda la inversión.

Con información de Box Office Mojo.