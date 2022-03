¿'Morbius’ tiene escena post-créditos?

‘Morbius’ ya se puede ver en cines tras una espera de casi 2 años desde su fecha original de estreno en 2020.

Si bien ‘Morbius’ ha recibido críticas negativas, muchos fans están emocionados, pues se trata de una nueva película ligada al “SpiderVerse”.

Es por ello que muchos preguntan si ‘Morbius’ tiene escenas post-créditos, para saber si se tienen que esperar o pueden salir al terminar el metraje principal.

'Morbius' (Marvel Entertainment)

Bueno, nosotros ya vimos ‘Morbius’ y podemos confirmar que la película tiene dos escenas post-créditos, por si deseas quedarte hasta el final de la película.

La primera escena post-créditos aparece después de que se presenta al staff de ‘Morbius’, podemos decir que es una escena a “mitad de los créditos”.

La segunda escena post-créditos de ‘Morbius’ llega exactamente después de los nombres de actores y actrices. Ambas duran unos cuantos minutos y adelantan un nuevo proyecto de Sony con el “SpiderVerse”.

¿De qué tratan las escenas post-créditos de ‘Morbius’?

Si no tienes problemas con los SPOILERS, no quieres esperar a ver la película o simplemente no te interesa ver ‘Morbius’; a continuación te contamos cómo son las escenas post-créditos.

En la primera tenemos al Buitre de Michael Keaton llegando al universo de Morbius tras los eventos de ‘Spider-Man: No Way Home’, quedando encerrado en la prisión donde estaba el vampiro.

La segunda escena post-créditos también involucra al Buitre; el villano de ‘Spider-Man: Homecoming’ se reúne con Morbius en un lugar alejado de la ciudad.

Michael Keaton en Morbius (Sony)

El Buitre le menciona que no es de ese universo y que todo debe de ser culpa de Spider-Man, así que le sugiere a Morbius que hagan un equipo; lo que podría indicar la formación de los Seis Siniestros.

Con esto, Sony da a entender que aún tiene en mente hacer una película con los villanos más representativos del Hombre Araña, luego de fracasar en su primer intento.

No obstante, si ‘Morbius’ no tiene un buen desempeño en taquilla, esta película de los Seis Siniestros podría ser cancelada nuevamente; habrá que esperar para ver cómo le va al “Vampiro Viviente”.