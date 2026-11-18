El director M. Night Shyamalan anunció que visitará la Ciudad de México el 23 de noviembre para ofrecer una función especial de su próxima película Nunca olvides que te quiero (Remain), la cual protagonizan Jake Gyllenhaal y Phoebe Dynevor.

Hubo tantas sugerencias geniales, miles y miles de comentarios, pero CDMX realmente me llamó la atención, ¡así que vamos a proyectar Remain la próxima semana! Esta proyección es para todos ustedes, los fans, así que por favor solo publiquen y etiquétenme a mí y a Warner Bros o comenten abajo y usen el hashtag Nunca Olvides Que Te Quiero, ¡y vamos a meter a tantos de ustedes como sea posible en el cine! Solo publiquen si están en CDMX porque no podemos volarlos hasta allá.

Esta proyección anticipada se llevará a cabo en el complejo Cinépolis de Miguel Ángel de Quevedo, permitiendo al público capitalino disfrutar del largometraje meses antes de su estreno comercial programado para febrero del 2027.

La elección de la capital mexicana surgió tras una convocatoria masiva en redes sociales donde el cineasta pidió sugerencias a sus seguidores internacionales.

M. Night Shyamalan presentará función especial de Remain en CDMX antes de su estreno mundial

M. Night Shyamalan visitará la Ciudad de México para presentar en exclusiva una proyección especial de su más reciente película, Nunca olvides que te quiero (Remain).

Mexico City I am coming to you!



There were so many great suggestions, thousands and thousands of comments, but Mexico City really stuck out to me, so we're coming to screen Remain next week!



This screening is for all of you, the fans, so please just post and tag me and… pic.twitter.com/Up2hja1bPs — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) November 17, 2026

Tras realizar una función sorpresa en el festival Beyond Fest, el cineasta lanzó una convocatoria en sus redes sociales preguntando a sus fanáticos en qué ciudad querían ver el filme.

Entre miles de sugerencias de lugares como Filadelfia, Nueva York o Mumbai, el entusiasmo y la cantidad de mensajes del público mexicano hicieron que eligiera la capital del país.

La función especial tendrá lugar el 23 de noviembre en el complejo Cinépolis de Miguel Ángel de Quevedo 227, al sur de la CDMX.

Esto permitirá a los fanáticos locales ver la película 74 días antes de su estreno comercial en cines de México, fijado para el 4 de febrero de 2027.

Remain es un suspenso romántico y sobrenatural co-creado junto al escritor Nicholas Sparks.

Cuenta con las actuaciones estelares de Jake Gyllenhaal (como el arquitecto ermitaño Tate Gordon) y Phoebe Dynevor (como Wren, una joven misteriosa que lo involucra en un misterio mortal en una comunidad costera).

¿Cómo obtener boletos para la función en la CDMX de Remain donde estará presente el director M. Night Shyamalan?

Para obtener accesos gratuitos para la función especial de Nunca olvides que te quiero (Remain), los boletos no están a la venta y se entregarán exclusivamente a través de una dinámica en redes sociales:

Publicar o comentar en redes sociales: Escribir un mensaje explicando por qué quieres ver la película antes que nadie. Etiquetar a las cuentas oficiales: Mencionar tanto a M. Night Shyamalan como a Warner Bros. Pictures México (@WBPictures_Mx). Usar el hashtag oficial: Incluir #NuncaOlvidesQueTeQuiero en la publicación o comentario.

Se recomienda que los participantes residan en la CDMX o puedan viajar sin ningún problema, ya que los organizadores no cubren gastos de transporte o viáticos.

Warner Bros. Pictures México especificó que los accesos se asignarán a los participantes más rápidos en cumplir correctamente con la dinámica.