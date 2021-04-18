Gracias a Split, estrenada hace un par de años, M. Night Shyamalan ha vuelto a ser un personaje relevante dentro del mundo del cine; a la espera de estrenar su nueva película, Glass, donde sigue explorando este mundo hiperrealista con seres cercanos a los superhéroes.

Ante esto, sorprende que no haya sido requerido por Disney o Warner para dirigir algo de Marvel y DC; sin embargo, el propio director hindú señaló en una entrevista reciente que las productoras sí lo han buscado, pero se niega en este momento a trabajar en estos universos en cine.

Señaló que su negativa se da porque no quiere ver comprometida su visión creativa, tomando en cuenta que tanto el MCU y el DCEU tienen tonos específicos a los que los cineastas deben de adecuarse.

Para que él pudiera trabajar con ellos pediría que se respetaran en su totalidad sus decisiones, incluso si estas son polémicas. Su interés va por hacer cosas para que la audiencia se sienta incomoda.

Hay que mencionar que los problemas creativos siempre han sido problemas para los directores y las películas de cómics; se han dado varios casos donde cineastas dejan la silla por no poder tomar decisiones de manera libre; aunque se dan casos donde se logran acuerdos, o encuentran un lugar donde poder explayarse, el ejemplo más claro es Patty Jenkins, contratada para hacer Thor: Dark World; pero que no pudo llevar a cabo su visión del personaje, por el contrario, Warner le dejó aplicar su estilo en su totalidad en Mujer Maravilla.

Con información de Yahoo.