El director M. Night Shyamalan ha fichado a Gael García Bernal como uno de los protagonistas de su nueva película, la cual podría interconectarse con su más reciente trilogía de 'El Protegido', 'Fragmentado' y ‘ Glass ’.

Este proyecto -como muchos de Shyamalan- permanece bajo secreto, por lo que el nombre aún no ha sido revelado; sin embargo, de acuerdo a Universal Pictures, el cineasta también escribirá y financiará la obra.

También se ha dado a conocer a los actores que completarán el cast del nuevo metraje junto a Gael García; estos serán: Thomasin McKenzie, Alex Wolff, Eliza Scanlen, Ken Leung, Vicky Krieps y Abbie Lee.

De igual forma, no se descarta una posible interconexión entre la pasada trilogía de Shyamalan la cual fue protagonizada por Bruce Willis, James McAvoy y Samuel L. Jackson.

La cinta de M. Night Shyamalan estaba prevista para estrenarse el 26 de febrero del 2021; pero con la serie de retrasos que varias producciones tuvieron ante la pandemia por Covid-19, la cinta se ha movido para el 23 de julio del mismo año comenzando el rodaje con su elenco este otoño.

Por su parte, el actor mexicano Gael Garcia Bernal ha participado estos últimos años en la serie ‘Aquí en la Tierra’ para Fox Premium, misma que acaba de estrenar su segunda temporada.