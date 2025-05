El clásico animado de Disney, Lilo & Stitch, está de regreso con una adaptación en live action que poco a poco se ha ido ganando el cariño del público.

Pues los avances de Disney, prometían traer de vuelta la magia y el espíritu de la historia original, con una nueva visión que busca conectar tanto con quienes crecieron viendo el filme animado como con nuevas generaciones.

5 razones de por qué Lilo & Stitch es el mejor live action de Disney

Aquí te dejamos nuestras 5 razones de por qué Lilo & Stitch es el mejor live action de Disney:

Lilo & Stitch cuenta con un buen director Las actuaciones de Lilo & Stitch están a la altura La esencia de Lilo & Stitch se mantiene intacta Los cambios hechos en Lilo & Stitch funcionan muy bien El CGI de algunos personajes de Lilo & Stitch no convence del todo

Lilo & Stitch cuenta con un buen director

Algo en lo que fallaron otros live action; pero que en esta ocasión es un acierto, es que Lilo & Stitch cuenta con un buen director.

El live action está dirigido por Dean Fleischer Camp, conocido por su trabajo en Marcel the Shell with Shoes On, quien logró que la película conservara el encanto y la emotividad de la versión animada.

Desde el inicio el director señaló su compromiso por respetar el filme original y su historia, haciendo de esta versión una que se apegara a esta lo más posible; pero sin sacrificar su propia personalidad.

Logrando un perfecto equilibrio entre nostalgia y modernidad, que es en lo que habían fallado las otras películas de Disney basadas en sus clásicos.

Lilo y Stitch (Disney)

Las actuaciones de Lilo & Stitch están a la altura

Aunque muchos temían que el paso a la acción viva provocara que se perdiera el carisma de los personajes, las actuaciones de Lilo & Stitch están a la altura.

Destaca sobretodo la joven actriz Maia Kealoha de 8 años que interpretará a Lilo, quien tiene un talento único y logra darnos su propia versión de la niña de Hawái muy cercana a su contraparte animada.

Mientras que Sydney Agudong de 24 años que da vida a Nani, logra que su versión de la hermana de Lilo sea bastante memorable, teniendo una gran química con la pequeña.

Además, el creador de Stitch, Chris Sanders de 63 años, vuelve a prestar su icónica voz al pequeño alienígena; por lo que aquí la calidad es asegurada, mostrando que no ha perdido ni un paso, manteniendo el alma del personaje.

Lilo y Stitch (Disney)

La esencia de Lilo & Stitch se mantiene intacta

Todo lo anterior asegura que la esencia de Lilo & Stitch se mantiene intacta, tanto en su temática, como en su trama.

En su núcleo, la película es una historia sobre familia, pérdida y aceptación. Como en su versión animada, se hace una representación honesta de la vida de dos hermanas que luchan por permanecer juntas tras la muerte de sus padres.

Con la llegada de Stitch, un experimento alienígena fugitivo que aterriza en Hawái, la vida de Lilo da un giro inesperado, encontrando en él no solo una mascota, sino un amigo que la comprende a la perfección.

El mensaje de Ohana, se vuelve a retomar como uno de los aspectos más memorables de la película, y sobre el cual gira toda la historia.

Lilo y Stitch (Disney)

Los cambios hechos en Lilo & Stitch funcionan muy bien

Sabemos que los live action de Disney no son reproducciones 1 a 1 de sus clásicos animados, es por ello que los cambios hechos en Lilo & Stitch funcionan muy bien.

Hay elementos de la trama original que se omiten, así como otros que se expanden, además de que hay variaciones en el aspecto y personalidad de algunos de los protagonistas.

Si bien esto puede ser molesto para los puristas, en realidad no afecta como tal el desarrollo de la historia ni del mensaje que se quiere dar a los espectadores.

Siendo más una manera de actualizar y tratar la historia en un formato diferente, más que eliminar lo que se hizo con la original hace más de 20 años.

Lilo y Stitch live action (Disney)

El CGI de algunos personajes de Lilo & Stitch no convence del todo

Si hay algo que sí podría ser un tanto molesto es que el CGI de algunos personajes de Lilo & Stitch no convence del todo.

Aunque se nota el esmero que le dieron a Stitch, siendo sin lugar a duda la mejor versión “live action” de uno de sus personajes animados, el resto de extraterrestres no acaba de encajar del todo.

Pues vuelven a caer en lo mismo que otros personajes CGI; Disney quiere que sean demasiado realistas, lo cual rompe un poco con la magia de la historia.

Además de que desentonan hasta cierto punto con el estilo un tanto caricaturesco del experimento 626, de ahí que este sea tan bien recibido.

Lilo y Stitch Live Action (Disney)

¿Vale la pena Lilo & Stitch?

Las adaptaciones live action siempre tienen el reto de equilibrar la nostalgia con una propuesta renovada; afortunadamente Lilo & Stitch es la primera que lo logra de buena manera en mucho tiempo.

Esta versión de Lilo & Stitch traduce perfectamente la película animada en lo que se refiere al mensaje alrededor de la familia y la soledad que puede experimentar una niña que de un día para otro ve destruirse su mundo.

Es cierto que en varios aspec

tos nunca superará a la original de hace más de dos décadas, principalmente en lo que se refiere a la flexibilidad que te da el lenguaje animado para escenas o diseño de personajes.

Pero eso no significa que el live action no tenga valor por sí mismo, al darnos un relato igual de entrañable y que mantiene a los personajes vigentes en la memoria colectiva, algo que el resto de adaptaciones no ha logrado hasta el momento.