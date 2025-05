Con el estreno de Lilo & Stitch live action, y al ser una película de Disney, muchos fans se están preguntando si tiene escenas post créditos.

Nosotros ya pudimos ver Lilo & Stitch live action, así que te vamos a decir si hay escenas post créditos y si vale la pena quedarte hasta el final.

Lilo y Stitch (Disney)

¿Lilo & Stitch live action tiene escenas post créditos?

Respondamos la pregunta rápido, SÍ, Lilo & Stitch live action sí tiene escenas post créditos.

Aunque más que ser escenas post créditos, Lilo & Stitch live action muestra secuencias extras durante gran parte de las acreditaciones.

Es decir, mientras los créditos están corriendo, vemos más escenas que sirven de epílogo a la historia, así como dibujos y fotos que representa lo que hicieron los personajes tras el final.

Esto dura prácticamente la mitad de los créditos, pues la segunda parte de estos son normales, a pantalla negra con letras en blanco, sin nada extra que pueda aportarte a la historia de la película.

Así que es bueno quedarte a ver todo lo que tiene que ofrecer el filme tras que se le de punto final a la historia principal, pues ni siquiera tendrás que esperar como tal.

Lilo y Stitch live action (Disney)

¿De qué tratan la escena post créditos de Lilo & Stitch live action?

A continuación te daremos SPOILERS de Lilo & Stitch live action, por si no has visto la película y no quieres arruinarte las sorpresas.

En la escena post créditos (o entre créditos) de Lilo & Stitch live action muestra entre otras cosas, a Nani yéndose a estudiar Biología Marina fuera de Hawái, mientras deja a su hermana al cuidado de su amiga vecina.

También vemos pequeñas imágenes y secuencias de la película original; pero versionadas para el live action y que no aparecen en la película, como la de Stitch Elvis y la de Stitch Superhéroe.

Para finalizar con una pequeña escena extra donde Nani regresa a Hawái para abrazar a su hermana, esto mediante un arma de portales que le robaron al villano principal.