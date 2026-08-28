La Guerra de los Últimos es la más reciente película de Ridley Scott, la cual regresa a su vena más íntima y ya está disponible en cines de México. Ahora, la pregunta es si tiene escenas postcréditos.

En SDPnoticias ya pudimos ver La Guerra de los Últimos, así que a continuación te diremos si tienes escenas extras que valgan la pena.

La Guerra de los Últimos (Disney)

¿La Guerra de los Últimos tiene escenas postcréditos?

La Guerra de los Últimos no tiene escenas postcréditos; de hecho, no tiene nada interesante durante la secuencia de acreditación, es solo la pantalla negra con letras en blanco.

Lo que significa que te puedes ir una vez veas el final de La Guerra de los Últimos, pues no te perderás de alguna escena escondida o algo por el estilo, como puede pasar en algunas películas..

Siendo una de las películas más cortas de la era moderna de Ridley Scott, lo cual la hace bastante digerible sin las escenas post créditos.

La Guerra de los Últimos (Disney)

¿Por qué La Guerra de los Últimos no tiene escenas post créditos?

Aunque no hay una razón como tal de por qué La Guerra de los Últimos no tiene escenas postcréditos, en realidad es fácil saber lo que hay detrás de esta decisión.

Ridley Scott es un director de la vieja escuela, era casi imposible que dentro de su visión La Guerra de los Últimos tuviera alguna escena adicional, pues no es algo que él haya usado en algún momento.

También está el hecho de que la película está basada en un libro, y el metraje principal abarca toda la historia de este, no hacía sentido tener una secuencia extra.