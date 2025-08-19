La Casa de Muñecas de Gabby: La Película es uno de los estrenos esperados para este fin de año en el cine infantil; de ahí que tengamos sus nuevos pósters.

Estos nuevos pósters de La Casa de Muñecas de Gabby: La Película presentan a todos los personajes que veremos en la película, incluyendo a la protagonista.

La Casa de Muñecas de Gaby: La Película (Dreamworks)

¿Cómo son los pósters de La Casa de Muñecas de Gabby: La Película?

Si bien La Casa de Muñecas de Gabby: La Película tendrá partes live action, los pósters se enfocan en las versiones animadas de los personajes.

Así los pósters de La Casa de Muñecas de Gabby: La Película nos muestran a los siguientes personajes que serán parte de la historia:

Gabby

Pandy

Pastelillo

Hada Gatina

Escurrigato

Bebé Caja

DJ Musicat

Gatirena

Chumsley

Galle Bobby

Vera

Gigi

La Casa de Muñecas de Gabby: La Película (Dreamworks)

Aunque no sabemos cuál será la relevancia de todos y cada uno de estos personajes, por lo menos los pósters ya nos mostraron su diseño.

Además de que indican que el elenco será bastante amplio, lo cual da espacio para que niños y niñas se encariñen con uno (o varios) de los personajes.

Tal y como pasa con la serie animada, la cual es bastante popular actualmente en Netflix.

La Casa de Muñecas de Gabby: La Película (Dreamworks)

La Casa de Muñecas de Gabby: La Película también estrenó su primer adelanto

Además de los pósters que ya te mostramos, La Casa de Muñecas de Gabby: La Película presentó su primer adelanto, donde vemos un poco de lo que nos espera en cines.

Si bien este adelanto de La Casa de Muñecas de Gabby: La Película no muestra nada de la trama en sí, por lo menos da un vistazo al estilo de la animación y algunas de las escenas.

Al parecer gran parte de la película será animada, mientras que solo la parte del inicio y tal vez el final, tendrán escenas live action.

En cuanto al diseño de producción, se mantendrá la estética de la serie de Netflix, aunque con más y mejores detalles, para que luzca en pantalla grande.

¡La aventura más tierna y divertida de todas está por comenzar! 🤩🐱 Mira aquí el primer adelanto de #LaCasaDeMuñecasDeGabby, La Película. ✨💖 pic.twitter.com/LrMigM046r — Cinépolis (@Cinepolis) August 18, 2025

Con información de Cinépolis.