La actriz Kristen Stewart vuelve al cine de vampiros con Flesh of the Gods; esta es su trama y elenco confirmado.

Este es la trama de Flesh of the Gods, película de vampiros con Kristen Stewart

Flesh of the Gods marca el regreso de Kristen Stewart al género de vampiros.

La trama de la película nos lleva a Los Ángeles en los años 80 y se centra en Raoul y Alex, un pareja de casados.

Ellos cada noche descienden de su lujosa casa en un rascacielos para sumergirse en el mundo nocturno de la ciudad.

Durante su aventuras conocerán a la misteriosa Nameless y su grupo de fiesteros empedernidos que los seducirán.

Y llevarán por un mundo glamuroso lleno de hedonismo, emociones y violencia.

Cabe mencionar que Flesh of the Gods es lo nuevo del director Pano Cosmatos- de 51 años de edad-.

Recordemos que Cosmatos ha sido celebrado por sus cintas de terror:

Mandy (2018)

Beyond the Black Rainbow (2010)

Por lo que se espera sea una historia oscura fiel al estilo del cineasta italo canadiense que lo ha llevado a ser reconocido.

El libreto de Flesh of the Gods lo escribió Pano Cosmatos en colaboración con Andrew Kevin Walker- de 60 años de edad-, el guionista de “Seven”.

Elenco confirmado de la película Flesh of the Gods

Este es elenco confirmado de Flesh of the Gods, hasta el momento:

Kristen Stewart, de 35 años de edad, como Alex

Oscar Issac, de 46 años de edad, como Raoul

Elizabeth Olsen de 36 años de edad, como Nameless

Fecha de estreno de Flesh of the Gods

La película de vampiros, Flesh of the Gods, no tiene fecha oficial de estreno todavía.

Solo se sabe que el largometraje llegaría en algún punto del 2026.

De acuerdo con Deadline, el rodaje de Flesh of the Gods, no se ha realizado debido a que los calendarios están ajustándose.

Actualmente, Flesh of the Gods es parte del Marché du Film del Festival de Cannes 2025 para su promoción y venta en mercados internacionales.