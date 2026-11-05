La nueva película de Taika Waititi, Klara y el Sol, ya llegó a cines de todo México, de ahí que el público pregunte si esta tiene alguna escena postcréditos.

Nosotros ya vimos Klara y el Sol, así que te diremos si hay alguna escena extra por la que merezca quedarse después del final de la película.

Klara y el Sol (Sony)

¿Klara y el Sol tiene escenas postcréditos?

Te sorprenderá saber que Klara y el Sol no tiene escenas postcréditos; no hay nada en medio ni al final de las acreditaciones, por lo que te puedes salir de la sala sin temor a perderte algo importante.

Una vez que termina la historia principal, lo único que vemos es la clásica pantalla en negro con los nombres del elenco y staff que se encargó de hacer la película.

Así que si tienes prisa y no te interesa saber quienes son los responsables de la película, tienes vía libre para irte del lugar.

Klara y el Sol (Sony)

¿Por qué Klara y el Sol no tiene escenas postcréditos?

Klara y el Sol no tiene escenas postcréditos en primer lugar porque se trata de la adaptación de un libro, el cual es una entrega única.

Otra razón se debe a que no se busca establecer una franquicia con esta obra, siendo algo autoconclusivo.

También está el hecho de que Taika Waititi no suele poner esta clase de extras en sus películas, salvo en las de Marvel, más que nada por la misma estructura de ese universo.

Finalmente, no debemos de olvidar que actualmente, fuera de los blockbusters, casi ninguna película utiliza este recurso, el cual se ve como gastado y que aporta muy poco en general.