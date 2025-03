​​Karla Sofía Gascón habla tras los Premios Oscar 2025 y asegura que se vio tan afectada por la polémica que “contemplé lo impensable”.

El pasado 2 de marzo se llevaron a cabo los Premios Oscar 2025, en donde ​​Karla Sofía Gascón de 52 años de edad, estuvo presente tras su polémica.

Pues cabe recordar que la protagonista de Emilia Pérez no solo estaba en el ojo del huracán por la película que ofendió a los mexicanos, sino por sus polémicos tuits en donde insultaba a minorías y a personajes en específico.

Tras una ola de odio en su contra y perder el apoyo de Netflix, ​​Karla Sofía Gascón dejó de presentarse en la temporada de premios salvo en los Oscar 2025 en donde estaba nominada a Mejor Actriz por Emilia Pérez.

Sin embargo, tras no ganar la categoría en los Premios Oscar 2025, ​​Karla Sofía Gascón rompió el silencio sobre cómo la polémica la afectó a un gran nivel, tanto que asegura contempló “lo impensable”.

Zoe Saldaña llama arte a Emilia Pérez y asegura que México no es el protagonista de la historia

Conductores de TV Azteca celebran que Emilia Pérez no ganara Mejor película extranjera en Premios Oscar 2025 (VIDEO)

La absurda razón de Jacques Audiard, director de Emilia Pérez, para no hablar de los derechos trans

Tras la premiación de los Oscars 2025, ​​Karla Sofía Gascón habló por fin de su polémica con The Hollywood Reporter , y reveló cómo fue su experiencia en la Alfombra Roja.

Pues la actriz española protagonista de Emilia Pérez reveló que le hubiera gustado “vivirlo con más normalidad, desde la felicidad de estar nominada, de celebrar, como lo estoy ahora, llena de amor”.

​​Karla Sofía Gascón aseguró que siempre pone su alma en su trabajo y se entrega a los demás y aseguró estar agradecida de cómo la recibieron sus compañeros y profesionales de la industria de Hollywood.

Asimismo, habló sobre sus polémicas declaraciones que había puesto en su red social X, conocida antes como Twitter.

En donde ​​Karla Sofía Gascón aseguró que todo lo que dijo y escribió provenían “del miedo, de mi propia ignorancia, de mi propio dolor”.

Gala Montes manda indirecta a Karime Pindter por no haberla ayudado durante agresión de Adrián Marcelo

Después de que pasara la temporada de premios y en específico, los Premios Oscar 2025 del pasado 2 de marzo, ​​Karla Sofía Gascón ha roto el silencio.

Pues habló sobre su polémica, sobre cómo fue volver a la Alfombra Roja de los Premios Oscar 2025 tras ausentarse de todas las ceremonias desde que su polémica tras su tuits explotó en todo el mundo.

Durante sus declaraciones, ​​Karla Sofía Gascón habló sobre la salud mental y asegura que con su experiencia quiere abrir una discusión y una reflexión sobre el tema.

“En este último episodio, el más comentado y expuesto de mi vida, se crearon varias cuentas falsas a mi nombre para sumar dolor y confusión. Me lanzaron acusaciones absurdas y hasta delirantes, que me hirieron profundamente el espíritu. Las cosas escalaron a un punto y tan rápido que no podía respirar”

Karla Sofía Gascón