El actor Jeremy Allen White es El Jefe, Bruce Springsteen en el primer tráiler de la película biográfica Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

¿Cuándo se estrena Springsteen: Deliver Me From Nowhere, la película biográfica con Jeremy Allen White como Bruce Springsteen?

Springsteen: Deliver Me From Nowhere, la película biográfica con Jeremy Allen White como Bruce Springsteen tiene como fecha de estreno en salas de cine el 14 de octubre de 2025 en Estados Unidos.

Se espera que en cines de México el estreno de la película biográfica Springsteen: Deliver Me From Nowhere sea el 23 de octubre de 2025.

Jeremy Allen White como Bruce Springsteen en tráiler de la película biográfica Springsteen: Deliver Me From Nowhere ( 20th Century Studios,)

¿De qué trata Springsteen: Deliver Me From Nowhere, la película biográfica con Jeremy Allen White como Bruce Springsteen?

Springsteen: Deliver Me from Nowhere es la película biográfica del cantante estadounidense de 75 años de edad, Bruce Springsteen conocido como El Jefe.

La película biográfica Springsteen: Deliver Me from Nowhere centra su trama en un joven Bruce Springsteen, un músico a punto de alcanzar el estrellato mundial, luchando por reconciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado.

Por lo que la película está inspirada en Nebraska, “el álbum que grabó en una grabadora de 4 pistas en su habitación de Nueva Jersey”.

“Mismo que marcó un momento crucial en su vida y se considera una de sus obras más perdurables: un disco acústico crudo y atormentado, poblado por almas perdidas que buscan una razón para creer ”, se lee en la sinopsis.

Elenco de Springsteen: Deliver Me From Nowhere, la película biográfica con Jeremy Allen White como Bruce Springsteen

El elenco de Springsteen: Deliver Me From Nowhere, la película biográfica de Bruce Springsteen cuenta con las actuaciones de: