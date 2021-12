Jared Leto muestra su transformación en ‘Morbius’ en un nuevo clip de tres minutos, junto a un nuevo póster.

La nueva película de ‘Morbius’ será una nueva entrega para el universo de Spider-Man , el cual mostrará a uno de los antihéroes y rivales del superhéroe arácnido.

Con la llegada de Venom al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), es muy probable que los personajes como Morbius también hagan una aparición.

El nuevo clip que ha lanzado Sony, muestra una violenta transformación por parte de Michael Morbius (Jared Leto) en un temible vampiro con ansias de sangre.

'Morbius' estrena nuevo tráiler con muchas referencias a Spider-Man (Marvel Entertainment)

‘Morbius’ llegará a finales de enero del 2022

‘Morbius’ es la nueva película de Sony en asociación con Marvel, la cual podrá disfrutarse el próximo 28 de enero del 2022.

Es por ello que Sony ha sacado un nuevo clip de tres minutos en donde puede verse cómo el doctor Michael Morbius completa su transformación.

En esta secuencia lanzada por Sony, se encuentran a bordo de un barco, en donde el personaje de Jared Leto intenta terminar un procedimiento para curar una extraña enfermedad que padece desde niño.

Pero, al parecer algo sale mal pues comienza a transformarse en un vampiro con habilidades sobrehumanas.

Esto provoca que Morbius termine por matar a toda la tripulación a bordo del barco, lo que dará inicio a una cacería.

¿Morbius aparecerá en ‘Spider-Man: No Way Home’?

No es un secreto que la llegada de la tercera película de ‘Spider-Man: No Way Home ’, ha provocado emoción en todo el mundo.

Esto debido a la posibilidad de que aparezcan Tobey Maguire y Andrew Garfield en la película al lado de Tom Holland , además de los villanos de estas dos sagas.

Pero muchos se han preguntado si es que más villanos aparecerán en la película, la cual promete ser el gran evento del año.

Aunque no se ha confirmado que más villanos se unen a la tercera entrega de Spider-Man, cabe recordar que en los trailers de ‘Morbius’, aparecen grandes referencias al superhéroe arácnido.

Especialmente la aparición de Vulture , interpretado por Michael Keaton que apareció en la primera película de Spider-Man, lo cual podría abrir una ventana de posibilidades para que Morbius sea el próximo enemigo a vencer.