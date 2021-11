‘Morbius’ revela imágenes inéditas en teaser y promete nuevo tráiler por el 50 aniversario de la creación del cómic que trajo al antihéroe y enemigo de Spider-Man.

El nuevo teaser de ‘Morbius’ llega el mismo día del lanzamiento del primer tráiler de ‘The Book of Boba Fett’, prometiendo también un nuevo tráiler del antihéroe.

La nueva película de ‘Morbius’ ha sufrido diversos retrasos a lo largo del año, especialmente tras la llegada de la pandemia, pues estaba planeada para julio del 2020.

Sin embargo, de momento y si todo está a su favor, ‘Morbius’ protagonizada por Jared Leto , llegará a los cines el próximo 28 de enero del 2022.

Jared Leto explica quien es ‘Morbius’

Jared Leto explica quien es ‘Morbius’ en el nuevo teaser que no solo trae imágenes inéditas de la película, sino que también celebra el 50 aniversario del debut del cómic.

“Morbius es un personaje de Marvel que ha sido parte importante del Universo. Es brillante, es fuerte. Tiene algunos poderes únicos, pero sus poderes parecen estar fuera de control” Jared Leto

En ese sentido, Jared Leto confesó que, prepararse para dar vida al doctor Michael Morbius fue un reto físico bastante intenso.

Especialmente cuando Morbius pasa de ser un humano frágil y enfermizo a un monstruo poderoso.

El teaser de ‘Morbius’ revela imágenes inéditas de las nuevas habilidades del personaje de Marvel, así como nuevos escenarios, diálogos y personajes.

Mismos que se esperan profundicen un poco más en el nuevo tráiler que saldrá mañana 2 de noviembre del 2021.

'Morbius' (Marvel Entertainment)

'Morbius' (Marvel Entertainment)

'Morbius' (Marvel Entertainment)

¿Morbius estará en ‘Spider-Man: No Way Home’?

Tras la apertura del multiverso de Marvel y la escena postcréditos de ‘Venom: Let There Be Carnage’ se ha confirmado que los personajes de Sony también forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Por lo que es posible que no solo Venom tenga una aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’, sino también el personaje de Morbius de Jared Leto.

Cabe mencionar que Morbius es uno de los Seis Siniestros originales en los cómics, un grupo de supervillanos dedicados a destruir a Spider-Man.

Y, en el primer tráiler de ‘Morbius’, Michael Keaton hizo su aparición como Vulture , el villano que apareció en ‘Spider-Man: Homecoming’.

De momento no se sabe con certeza si es que ‘Morbius’ llegará a aparecer en la nueva película de Spider-Man pero es un hecho que formará parte del UCM.