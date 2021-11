Tráiler de ‘Morbius’ ya habría sido filtrado luego de compartir un teaser en las primeras horas de este 1 de noviembre , con la promesa de un nuevo avance el día de mañana.

Durante la mañana de este 1 de noviembre, Sony y Marvel sorprendieron a los fans con un avance de ‘Morbius’, prometiendo un nuevo tráiler para el próximo 2 de noviembre.

Sin embargo, este nuevo tráiler ya habría sido filtrado a la plataforma de YouTube, revelando más imágenes y un poco más de la trama de ‘Morbius’.

La filtración del nuevo tráiler de ‘Morbius’ no cae de sorpresa pues, ya se ha hecho algo “común” entre las películas de Sony.

Hace unos días aparentemente se habrían filtrado nuevas imágenes de los trajes que se usarán en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Por no hablar del primer tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ que se filtró un día antes de su estreno.

Además, antes del estreno de ‘ Venom: Let There Be Carnage’, se filtró la escena postcréditos, una de las más importantes hasta el momento pues confirma el multiverso en Spider-Man.

Ahora, tras la aparente filtración del nuevo tráiler de ‘Morbius’, Sony ni Marvel se han pronunciado al respecto.

‘Morbius’ prometía nuevo tráiler para festejar el 50 aniversario del debut del antihéroe en los cómics, esto tras sacar un breve teaser y una entrevista con Jared Leto, actor que le dará vida al doctor Michael Morbius.

‘Morbius’ fue una de las películas afectadas por la pandemia del coronavirus y de estar programada para julio del 2020, se retrasó hasta el 28 de enero del 2022.

La película de ‘Morbius’ relatará el origen del antihéroe también conocido como “El vampiro viviente”.

Los poderes de Morbius llegan luego de que el científico intenta buscar una cura para su trastorno sanguíneo pero, al fallar comienza a desarrollar habilidades, además de ansias y aversión a la luz solar.

Morbius (Marvel)

La película se centraría en los orígenes de Morbius (Captura de pantalla (video))