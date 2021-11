Como se había anunciado el día de ayer 1 de noviembre, ‘Morbius’ estrena nuevo tráiler lleno de referencias a los universos de Spider-Man y nadie entiende nada.

El nuevo y segundo tráiler de ‘Morbius’ llega luego de un breve teaser estrenado el pasado 1 de noviembre pero, este segundo avance llega con nuevas imágenes y referencias al los universos de Spider-Man.

Al principio muestral al doctor Michael Morbius -interpretado por Jared Leto - quien busca a toda costa, una cura para su enfermedad en una cueva antigua llena de murciélagos.

Pero, aparentemente las cosas no salen como esperaba pues desaparece tres meses, en donde él comienza a desarrollar nuevas habilidades: super fuerza, super velocidad y ecolocalización .

Sin embargo, con ello viene una aversión a la luz solar y una incontrolable sed por la sangre humana por parte de Morbius.

‘Morbius’ se llena de referencias de los tres universos de Spider-Man

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención a los usuarios, son las múltiples referencias a los diferentes universos de Spider-Man en este segundo tráiler de Morbius.

Primero aparece una imagen del Spider-Man de Sam Raimi interpretado por Tobey Maguire ; en segundo, aparece el edificio Oscorp que una vez salió en ‘The Amazing Spider-Man’ con Andrew Garfield.

Además, en el nuevo trailer de ‘Morbius’, hay referencias a B lack Cat y Rihno, personajes del universo de Spider-Man.

También en este tráiler de ‘Morbius’, aparece Vulture de Michael Keaton , mismo que apareció en ‘Spider-Man: Homecoming’ con Tom Holland.

Finalmente, el tráiler de ‘Morbius’ tiene dos referencias a la película de Venom, en donde el propio Michael Morbius dice “ Soy Venom ”.

Las referencias hacia los tres universos de Spider-Man en el segundo y nuevo tráiler de ‘Morbius’, ha hecho que Internet y redes sociales exploten.

Pues podría indicar que, ‘Morbius’ se sitúa después de los hechos de ‘Venom: Let There Be Carnage’ y que sí hay una conexión entre los tres universos de Spider-Man.

Lo cual ha desatado, de nueva cuenta, teorías sobre lo que podría venir en ‘ Spider-Man: No Way Home ’ y, próximamente en ‘ Doctor Strange: In The Multiverse of Madness’.

Referencias de Spider-Man en el tráiler de 'Morbius' (Especial)

