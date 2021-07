¿Hugh Jackman regresará como Wolverine al MCU?

¿Hugh Jackman regresa al MCU como Wolverine? Muchos fans piensan esto tras un par de historias que el actor subió a Instagram.

En estas podemos ver las garras de Wolverine y una foto de Hugh Jackman con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Estas dos imágenes han hecho que la gente comience a soñar con ver de nueva cuenta al australiano como el mutante más famoso de Marvel.

Hugh Jackman Wolverine (@thehughjackman)

Hugh Jackman y Kevin Feige (@thehughjackman)

Hay que mencionar que fuera de las historias, no hubo una declaración de Hugh Jackman u otra cosa que lo relacione a él con el MCU.

Aún así las teorías no se han hecho esperar; algunos creen que Wolverine podría hacer un cameo en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Con Stephen Strange viajando al universo del los X-Men de Fox, donde se encontraría con el Wolverine de Hugh Jackman.

Hugh Jackman ha declarado que no tiene intención de interpretar a Wolverine en el MCU

El posible regreso de Hugh Jackman como Wolverine en el MCU es algo que los fans han comentado desde hace ya varios años.

El mismo Hugh Jackman ha hablado de esto en algunas ocasiones, con declaraciones encontradas acerca de la participación de Wolverine en el MCU.

Al principio mencionó que consideraría desempolvar las garras sólo si Logan era incluido en una película de Los Vengadores.

Hugh Jackman como Wolverine (FOX/Disney)

Esto fue antes de que Disney comprara Fox y llevara de regreso a los X-Men a Marvel Studios, lo cual llevó a cambiar un poco su idea al respecto.

Tras el estreno de ‘Logan’, Hugh Jackman mencionó que su etapa como Wolverine había terminado y que era hora que otra persona lo interpretara.

En un momento en el pasado hubiera aceptado aparecer en el MCU sin dudarlo; pero ahora su momento como mutante llegó a su fin definitivo.

Con información de Hugh Jackman.