La noticia de que Henry Cavill ha regresado como Superman, fue una noticia que a todos los fans de DC y del actor entusiasmó; sin embargo, ha habido rumores sobre si la nueva película será un reboot.

De acuerdo a Giant Freakin Robot , un nuevo rumor ha ido acrecentando respecto al futuro de Henry Cavill y Superman.

Pues aparentemente, la nueva película de Superman con Henry Cavill borraría los eventos de Man of Steel; es decir que sería un reboot.

Y es que todo podría ocurrir tras los eventos de The Flash que espera su estreno en 2023 , con lo cual darían un nuevo inicio al universo de DCEU.

Esto debido a que la nueva película de Barry Allen está inspirada en el cómic de Flashpoint , en donde Flash cambia la línea del tiempo y cambia todo lo que se conocía en el universo de DC, incluyendo a Superman.

Supuestamente, las fuentes cercanas aseguran que esto haría grandes cambios en Superman, por lo que es posible que altere todo lo ocurrido en Man of Steel, película que protagonizó Henry Cavill en 2013.

¿Qué cambios harían en la nueva película de Superman con Henry Cavill?

Esto debido a los actos que ocurrirán en la película de The Flash pero, ¿qué cambios podrían ocurrir en la nueva película de Superman con Henry Cavill?

De acuerdo al reporte, uno de los cambios de Man of Steel que podrían ser borrados en la nueva película de Superman, es cuando Clark le rompe el cuello al general Zod.

Uno de los actos que más críticas recibió por parte de los fans de Superman, ya que canónicamente, el personaje no es así pues es un sujeto lleno de bondad y esperanza , un modelo a seguir.

Por lo que, de cambiar los eventos de Man of Steel en la nueva película de Superman con Henry Cavill, podría parecerse a la visión que el actor siempre ha tenido del último hijo de Kripton y que tanto ha prometido.

Tal y como ocurrió en las últimas declaraciones de Henry Cavill tras su regreso como Superman para el podcast de Happy Sad Confused:

“El personaje significa mucho para mí. Ya han pasado cinco años. Nunca perdí la esperanza. Es increíble estar aquí ahora hablando de eso otra vez. Hay un futuro tan brillante por delante para el personaje. Estoy tan emocionado de contar una historia con un Superman enormemente alegre.” Henry Cavill

De momento, el supuesto reboot de Man of Steel tras los eventos de The Flash se quedará en calidad de rumor hasta que no revelen más de la trama que tienen planeado para el Superman de Henry Cavill.

Henry Cavill como Superman (Warner Bros Pictures )