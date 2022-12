Brendan Fraser ha sido nominado a los Premios Globos de Oro 2023 por The Whale a Mejor Actor de Película Dramática; sin embargo, él no asistirá.

Las nominaciones a los Premios Globos de Oro 2023 han salido a la luz iniciando la temporada de premios para el próximo año.

Entre ellas ha salido la primera nominación de Brendan Fraser por The Whale, la película que ha sido aplaudida en todos los festivales de cine desde su estreno.

¿Brendan Fraser ganará el Oscar por The Whale? Estos 5 actores han triunfado por los inconcebibles cambios en su aspecto físico

¿Por qué Brendan Fraser ya no actúa? 4 motivos que lo explican

Brendan Fraser: ¿Qué le pasó al actor que fue ovacionado durante 6 minutos por The Whale?

Sin embargo, aunque Brendan Fraser fue nominado como Mejor Actor en una Película de Drama, el actor de 54 años ya había revelado a GQ que no asistiría a las premiaciones de los Globos de Oro 2023.

Las nominaciones a los Premios Globos de Oro 2023 han salido a la luz, y Brendan Fraser ha sido nominado a Mejor Actor en una Película de Drama.

No obstante, meses atrás Brendan Fraser ya había declarado en una entrevista a GQ que de ser candidato a los Premios Globos de Oro 2023, él no asistiría.

¿La razón? Hace varios años, Brendan Fraser denunció una agresión sexual por parte del entonces presidente de los Premios Globos de Oro y Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Berk en 2003.

Y aunque la asociación reconoció el hecho, nunca se disculpó con Brendan Fraser y tras el suceso se divorcio y su madre murió, lo hizo que el actor cayera en depresión .

Aunado a sus problemas de salud y una reacción violenta por parte de Berk, hizo que la carrera de Brendan Fraser decayera.

En su momento, Berk solo reveló que le había pellizcado una nalga a modo de broma pero Brendan Fraser aseguró que “su mano izquierda se estira, agarra mi nalga y uno de sus dedos me toca y comienza a moverlo”.

Posteriormente hubo una investigación hecha por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood en donde se reveló que Berk sí tocó a Brendan Fraser, pero el informe reiteró que debía t omarse como una broma.

“Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no crió a un hipócrita. Me pueden llamar muchas cosas, pero no así”

Brendan Fraser