La Critics Choice Association reveló a los ganadores de los Critics Choice Super Awards 2026, en su sexta edición.

En televisión, la serie de Prime Video The Boys lideró con tres premios, incluyendo Mejor Actor y Mejor Villano para Antony Starr.

En cine, la película de terror Obsesión destacó con dos galardones, mientras que títulos como Superman, Project Hail Mary y The Furious también fueron reconocidos.

La ceremonia reafirmó el protagonismo de las producciones de acción, superhéroes, terror y ciencia ficción en la industria audiovisual.

Lista completa de ganadores a los Critics Choice Super Awards 2026

A continuación te dejamos la lista completa de ganadores por categorías de los Critics Choice Super Awards 2026.

En el cine los ganadores a los Critics Choice Super Awards 2026 fueron los siguientes:

Mejor película de acción

The Furious

Mejor actor en una película de acción

Xie Miao, The Furious

Mejor actriz en una película de acción

Charlize Theron, Apex

Mejor película de superhéroes

Superman

Superman (Warner Bros. Pictures)

Mejor actor en una película de superhéroes

David Corenswet, Superman

Mejor actriz en una película de superhéroes

Milly Alcock, Supergirl

Supergirl (Warner Bros.)

Mejor película de terror

Obsession

Obsesión (Universal)

Mejor actor en una película de terror

Ralph Fiennes, 28 Years Later: The Bone Temple

Mejor actriz en una película de terror

Inde Navarrette, Obsession

Mejor película de ciencia ficción / fantasía

Project Hail Mary

Mejor actor en una película de ciencia ficción / fantasía

Ryan Gosling, Project Hail Mary

Proyecto Fin del Mundo (Sony Pictures )

Mejor actriz en una película de ciencia ficción / fantasía

Emily Blunt, Disclosure Day

Mejor villano en una película

Amy Madigan, Weapons

La tía Gladys, personaje de la película Weapons (Internet)

Mejor “buen chico” en una película de terror

Indy, Good Boy

Mientras que los ganadores de los Critics Choice Super Awards 2026 a lo mejor de la televisión son:

Mejor serie de acción, miniserie o película para televisión

Task

Mejor actor en una serie de acción, miniserie o película para televisión

Sterling K. Brown, Paradise

Mejor actriz en una serie de acción, miniserie o película para televisión

Kaitlin Olson, High Potential

Mejor serie de superhéroes, miniserie o película para televisión

Spider-Noir

The Boys

¿México se queda fuera? El final de The Boys llega a cines (The Boys )

Mejor actor en una serie de superhéroes, miniserie o película para televisión

Antony Starr – The Boys

Mejor actriz en una serie de superhéroes, miniserie o película para televisión

Danielle Brooks – Peacemaker

Mejor serie de terror, miniserie o película para televisión

Widow’s Bay

Mejor actor en una serie de terror, miniserie o película para televisión

Matthew Rhys, Widow’s Bay

Mejor actriz en una serie de terror, miniserie o película para televisión

Kate O’Flynn, Widow’s Bay

Mejor serie de ciencia ficción / fantasía, miniserie o película para televisión

Pluribus

Pluribus (Apple TV+)

Mejor actor en una serie de ciencia ficción / fantasía, miniserie o película para televisión

Sterling K. Brown, Paradise

Mejor actriz en una serie de ciencia ficción / fantasía, miniserie o película para televisión

Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor villano en una serie, miniserie o película para televisión

Antony Starr, The Boys