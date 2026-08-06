La Critics Choice Association reveló a los ganadores de los Critics Choice Super Awards 2026, en su sexta edición.
En televisión, la serie de Prime Video The Boys lideró con tres premios, incluyendo Mejor Actor y Mejor Villano para Antony Starr.
En cine, la película de terror Obsesión destacó con dos galardones, mientras que títulos como Superman, Project Hail Mary y The Furious también fueron reconocidos.
La ceremonia reafirmó el protagonismo de las producciones de acción, superhéroes, terror y ciencia ficción en la industria audiovisual.
Lista completa de ganadores a los Critics Choice Super Awards 2026
A continuación te dejamos la lista completa de ganadores por categorías de los Critics Choice Super Awards 2026.
En el cine los ganadores a los Critics Choice Super Awards 2026 fueron los siguientes:
Mejor película de acción
- The Furious
Mejor actor en una película de acción
- Xie Miao, The Furious
Mejor actriz en una película de acción
- Charlize Theron, Apex
Mejor película de superhéroes
- Superman
Mejor actor en una película de superhéroes
- David Corenswet, Superman
Mejor actriz en una película de superhéroes
- Milly Alcock, Supergirl
Mejor película de terror
- Obsession
Mejor actor en una película de terror
- Ralph Fiennes, 28 Years Later: The Bone Temple
Mejor actriz en una película de terror
- Inde Navarrette, Obsession
Mejor película de ciencia ficción / fantasía
- Project Hail Mary
Mejor actor en una película de ciencia ficción / fantasía
- Ryan Gosling, Project Hail Mary
Mejor actriz en una película de ciencia ficción / fantasía
- Emily Blunt, Disclosure Day
Mejor villano en una película
- Amy Madigan, Weapons
Mejor “buen chico” en una película de terror
- Indy, Good Boy
Mientras que los ganadores de los Critics Choice Super Awards 2026 a lo mejor de la televisión son:
Mejor serie de acción, miniserie o película para televisión
- Task
Mejor actor en una serie de acción, miniserie o película para televisión
- Sterling K. Brown, Paradise
Mejor actriz en una serie de acción, miniserie o película para televisión
- Kaitlin Olson, High Potential
Mejor serie de superhéroes, miniserie o película para televisión
- Spider-Noir
- The Boys
Mejor actor en una serie de superhéroes, miniserie o película para televisión
- Antony Starr – The Boys
Mejor actriz en una serie de superhéroes, miniserie o película para televisión
- Danielle Brooks – Peacemaker
Mejor serie de terror, miniserie o película para televisión
- Widow’s Bay
Mejor actor en una serie de terror, miniserie o película para televisión
- Matthew Rhys, Widow’s Bay
Mejor actriz en una serie de terror, miniserie o película para televisión
- Kate O’Flynn, Widow’s Bay
Mejor serie de ciencia ficción / fantasía, miniserie o película para televisión
- Pluribus
Mejor actor en una serie de ciencia ficción / fantasía, miniserie o película para televisión
- Sterling K. Brown, Paradise
Mejor actriz en una serie de ciencia ficción / fantasía, miniserie o película para televisión
- Rhea Seehorn, Pluribus
Mejor villano en una serie, miniserie o película para televisión
- Antony Starr, The Boys