La Critics Choice Association reveló a los ganadores de los Critics Choice Super Awards 2026, en su sexta edición.

En televisión, la serie de Prime Video The Boys lideró con tres premios, incluyendo Mejor Actor y Mejor Villano para Antony Starr.

En cine, la película de terror Obsesión destacó con dos galardones, mientras que títulos como Superman, Project Hail Mary y The Furious también fueron reconocidos.

La ceremonia reafirmó el protagonismo de las producciones de acción, superhéroes, terror y ciencia ficción en la industria audiovisual.

Lista completa de ganadores a los Critics Choice Super Awards 2026

A continuación te dejamos la lista completa de ganadores por categorías de los Critics Choice Super Awards 2026.

En el cine los ganadores a los Critics Choice Super Awards 2026 fueron los siguientes:

Mejor película de acción

  • The Furious

Mejor actor en una película de acción

  • Xie Miao, The Furious

Mejor actriz en una película de acción

  • Charlize Theron, Apex

Mejor película de superhéroes

  • Superman
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Superman (Warner Bros. Pictures)

Mejor actor en una película de superhéroes

  • David Corenswet, Superman

Mejor actriz en una película de superhéroes

  • Milly Alcock, Supergirl
Supergirl
Supergirl (Warner Bros.)

Mejor película de terror

  • Obsession
Obsesión
Obsesión (Universal)

Mejor actor en una película de terror

  • Ralph Fiennes, 28 Years Later: The Bone Temple

Mejor actriz en una película de terror

  • Inde Navarrette, Obsession

Mejor película de ciencia ficción / fantasía

  • Project Hail Mary

Mejor actor en una película de ciencia ficción / fantasía

  • Ryan Gosling, Project Hail Mary
Ryan Gosling vendrá a México para promocionar "Proyecto Fin del Mundo"
Proyecto Fin del Mundo (Sony Pictures )

Mejor actriz en una película de ciencia ficción / fantasía

  • Emily Blunt, Disclosure Day

Mejor villano en una película

  • Amy Madigan, Weapons
La tía Gladys, personaje de la película Weapons
La tía Gladys, personaje de la película Weapons (Internet)

Mejor “buen chico” en una película de terror

  • Indy, Good Boy

Mientras que los ganadores de los Critics Choice Super Awards 2026 a lo mejor de la televisión son:

Mejor serie de acción, miniserie o película para televisión

  • Task

Mejor actor en una serie de acción, miniserie o película para televisión

  • Sterling K. Brown, Paradise

Mejor actriz en una serie de acción, miniserie o película para televisión

  • Kaitlin Olson, High Potential

Mejor serie de superhéroes, miniserie o película para televisión

  • Spider-Noir
  • The Boys
¿México se queda fuera? El final de The Boys llega a cines
¿México se queda fuera? El final de The Boys llega a cines (The Boys )

Mejor actor en una serie de superhéroes, miniserie o película para televisión

  • Antony Starr – The Boys

Mejor actriz en una serie de superhéroes, miniserie o película para televisión

  • Danielle Brooks – Peacemaker

Mejor serie de terror, miniserie o película para televisión

  • Widow’s Bay

Mejor actor en una serie de terror, miniserie o película para televisión

  • Matthew Rhys, Widow’s Bay

Mejor actriz en una serie de terror, miniserie o película para televisión

  • Kate O’Flynn, Widow’s Bay

Mejor serie de ciencia ficción / fantasía, miniserie o película para televisión

  • Pluribus
Pluribus
Pluribus (Apple TV+)

Mejor actor en una serie de ciencia ficción / fantasía, miniserie o película para televisión

  • Sterling K. Brown, Paradise

Mejor actriz en una serie de ciencia ficción / fantasía, miniserie o película para televisión

  • Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor villano en una serie, miniserie o película para televisión

  • Antony Starr, The Boys
Antony Starr
Antony Starr como Homelander de The Boys (@toni.starr / Instagram)