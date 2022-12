Como se prometió, Sony presentó el nuevo tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse, la esperada secuela de Into the Spider-Verse.

En este nuevo tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse podemos ver más de la historia, con Miles Morales de nuevo como protagonista al lado de Spider-Gwen.

Además de que nos muestra al villano de la historia, que sería el mismo Miles, quien se ve envuelto en una guerra de arañas, por razones que aún no conocemos. Aquí tienes el tráiler.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará a nivel mundial el 2 de junio de 2023.

Spider-Woman y Spider-Man 2099 estarían detrás de Miles Morales en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Si bien no sabemos por qué Miles Morales es aparentemente el villano de Spider-Man: Across the Spider-Verse, sí sabemos quienes lo quieren “detener”.

El tráiler muestra que Spider-Woman y Spider-Man 2099 estarían interesados en atrapar a Miles Morales, al grado que Spider-Gwen pregunta si no se suponía que son “los buenos”.

De hecho, es Spider-Man 2099 quien se muestra más violento e implacable en su búsqueda por Miles en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Por su parte Spider-Woman luce más tranquila e incluso no parece estar de acuerdo con esta guerra de arañas que vemos en el tráiler.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

Spider-Man: Across the Spider-Verse presentará a la mayor cantidad de variantes del Araña

Otra cosa que nos dejó claro el tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse es que la película presentará a casi todas las variantes que hay del Hombre Araña.

Tan sólo en estos 2 minutos y medio que dura el tráiler pudimos ver al Spider-Man del Mangaverso, al de los juegos de Insomniac, a Spider-Man de la India, a Spider-Punk y a la Spider-Woman clásica.

Además hay rumores que los Spider-Man live-action (Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield), podrían hacer un cameo en la película, lo mismo que algunas versiones de Venom.

Aunque no dudamos que se Sony se guarde algo para la tercera parte, recordemos que luego de Spider-Man: Across the Spider-Verse llegará Spider-Man: Beyond the Spider-Verse en 2024.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

Con información de Sony.