Este lunes 13 de junio, Sony Pictures ha revelado el nuevo villano que Miles Morales enfrentará en la próxima película de ‘Spider-Man: Across the Spider-verse’.

Las primeras imágenes y el primer vistazo al nuevo villano de ‘Spider-Man: Across the Spider-verse’ ha sido revelado a través de redes sociales.

En donde se dio a conocer que el próximo villano a enfrentar en ‘Spider-Man: Across the Spider-verse’ será The Spot o La Mancha, quien en los comics apareció por primera vez en 1994 .

‘Spider-Man: Across the Spider-verse’ es la segunda película después de ‘Spider-Man into the Spider-verse’, en donde se hizo por primera vez una conjunción multiversal en formato animado.

Ahora, Sony Pictures ha dicho que The Spot en ‘Spider-Man: Across the Spider-verse’, el cual Gwen Stacy y Miles Morales deberán enfrentar, será el villano más poderoso que cualquiera que hayan conocido.

Además de The Spot, se sabe que otros de los villanos presentes será Vulture para la nueva película de ‘Spider-Man: Across the Spider-verse’.

Sony Pictures confirma la aparición de 240 personajes en ‘Spider-Man: Across the Spider-verse’

Los nuevos detalles de ‘Spider-Man: Across the Spider-verse’ han salido a la luz durante el Annecy Festival, en donde se ha revelado el villano principal al que Miles Morales se enfrentará: The Spot.

Asimismo, Sony Pictures confirmó que en ‘Spider-Man: Across the Spider-verse’ se verán 6 dimensiones y alrededor de 240 personajes, incluyendo la Tierra 65 de donde Spider-Gwen es originaria.

Entre los nuevos personajes -además del villano que enfrentará Miles- se dio a conocer que George Stacy, padre de Gwen estará presente y será Shea Whigham quien preste su voz.

Mientras que Jorma Taccone será Vulture y Jason Schwartzman interpretará a The Spot en ‘Spider-Man: Across the Spider-verse’.

Se espera que que ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ llegue a las salas de cines para el próximo 2 de junio del 2023 y la segunda parte -tercera película de ‘Spider-Man Into the Spider-verse’- hasta el año 2024 .