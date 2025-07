El Gato con Sombrero tendrá nueva película en cines por lo que te traemos los detalles para que no te la pierdas.

Así que fans de las historias de Dr. Seuss atentos que pues te damos la fecha de estreno, tráiler y más detalles de la nueva película de El Gato con Sombrero.

Fecha de estreno y tráiler de la nueva película de El Gato con Sombrero

A través de sus redes sociales Warner Bros. Picture ha lanzado el tráiler de su nueva película animada El Gato con Sombrero, adaptación de la obra de Dr. Seuss que regresa a las salas de cine, que hasta ya tiene hasta fecha de estreno; los detalles te los dejamos a continuación:

Fecha de estreno: Enero 2026

Tráiler:

¿De qué trata El Gato con Sombrero, la película que ya tiene tráiler y fecha de estreno en cines?

El Gato con Sombrero es la nueva película adaptación a la animación del clásico de la literatura de El gato en el sombrero (The Cat in the Hat) de 1957 del Dr. Seuss.

Esta nueva adaptación animada de El Gato con Sombrero centrará su trama en una difícil tarea por hacer por parte de Gato, por lo que la sinopsis oficial de la película dice:

“El Gato enfrenta su tarea más difícil hasta ahora para el I.I.I.I. (Instituto para la Institución de Imaginación e Inspiración, LLC): animar a Gabby y Sebastian, una pareja de hermanos que están luchando con su mudanza a un nuevo pueblo. Conocido por llevar las cosas demasiado lejos, esta podría ser la última oportunidad de este agente del caos para demostrar su valía… ¡o perder su sombrero mágico!”

El tráiler de El Gato con Sombrero se lanzó; la película ya tiene fecha de estreno (Warner Bros. Pictures)

Elenco original de voces para la película El Gato con Sombrero

La película El Gato con Sombrero tiene en su elenco de voces originales en inglés las actuaciones de:

Bill Hader de 47 años de edad, como Gato

America Ferrera de 41 años de edad

Quinta Brunson de 35 años de edad

Bowen Yang de 34 años de edad

Xochitl Gomez de 19 años de edad

Giancarlo Esposito de 67 años de edad