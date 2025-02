El 27 de febrero la comunidad pokéfan celebra la fiesta anual Pokémon Day, fecha que es esperada con entusiasmo.

Celebración del Pokémon Day que tiene una gran sorpresa para los fans con un corto muy especial.

Ya que durante el Pokémon Day se estrenará el corto de Dragonite totalmente gratis; aquí te contamos lo que sabemos.

El corto de Dragonite que Pokémon estrenará para ver gratis en Pokémon Day (Pokémon )

¿De qué tratará el corto de Dragonite que Pokémon estrenará para ver gratis en Pokémon Day?

The Pokémon Company dio a conocer que como parte de las celebraciones del Pokémon Day estrenará el nuevo corto animado de Dragonite.

Corto que tiene como título Dragonite and the Postman o Dragonite y el cartero por su traducción al español.

El cual se trata de un corto animado realizado por CoMix Wave Films , el prestigioso estudio detrás de las exitosas películas Your Name, Weathering With You y Suzume.

Se sabe que el corto de Dragonite que Pokémon estrenará para ver gratis en Pokémon Day centra su historia en Hana, una chica de Paldea que tiene una gran pasión por el servicio de mensajería de la región.

A lo que un día Hana recibirá una carta sin destinatario, por lo que se propone encontrar al remitente con su compañero Pokémon, Fuecoco.

Descubriendo que la carta es de un niño llamado Rio para el cumpleaños de su padre, quien se encuentra en la región de Kanto por trabajo.

Por lo que el corto de Dragonite que Pokémon estrenará para ver gratis en Pokémon Day será una emotiva historia que nos llevará a una aventura única junto a Hanna y Dragonite, con tal de lograr una entrega especial.

¿Dónde se estrenará el corto de Dragonite que Pokémon estrenará para ver gratis en Pokémon Day?

El corto de Dragonite de Pokémon se estrenará para ver gratis durante el Pokémon Day.

Mismo que será estrenado en una popular plataforma para que los fans de Pokémon lo vean sin problemas.

Por lo que será a través del canal oficial de Pokémon en YouTube el estreno del corto de Dragonite de Pokémon para ver gratis en Pokémon Day, el próximo 27 de febrero 2025.