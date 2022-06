Tras un buen recorrido en cines, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ prepara su llegada a Disney+, para seguir complaciendo a todos sus fans, ahora en streaming.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ estará disponible en Disney+ el próximo 22 de junio de 2022 , sin ningún costo extra para los suscriptores.

Hay que mencionar que el corte de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ que llegará a Disney+ es el mismo que se pudo ver en cines desde el pasado 5 de mayo.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Disney)

En otras palabras, el rumorado “Raimi Cut” de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se mantendrá guardado, si es que en realidad existe dicha versión de la película.

Asimismo, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ en Disney+ no contará con ningún material extra o escena eliminada de la película; no esperes ver algún cameo sorpresa con este lanzamiento.

Con el estreno de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ en Disney+, se daría por terminado su recorrido en cines de manera oficial.

¿‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ logrará los mil millones de dólares en taquilla?

Con la llegada de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ a Disney+, la taquilla de la película bajará dramáticamente; si bien el filme ya recuperó toda su inversión, hay una barrera que le falta por cruzar.

Existen dudas sobre si ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ logrará los mil millones de dólares en taquilla, cifra que ninguna película de Marvel Studios estrenada en pandemia ha logrado alcanzar.

Es cierto que ‘Spider-Man: No Way Home’, logró y superó esa marca; pero esta era una co-producción con Sony, donde gran parte del dinero va a las arcas de la compañía japonesa.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Marvel Studios )

Para el caso de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, actualmente cuenta con 879 mdd, le faltarían 121 mdd para alcanzar los mil millones de dólares en taquilla.

Si bien luce como algo alcanzable, hay que decir que de estos 879 mdd, 700 mdd los logró en su fin de semana de estreno; tras este la película ha tenido un descenso continuo en su recaudación.

Con la llegada de ‘Jurassic World: Dominion’, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ vería reducida aún más su taquilla, habrá que ver si en estas semanas logra un repunte para los mil millones de dólares.