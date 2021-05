Mucho se ha especulado sobre las futuras películas de Marvel Studios , especialmente la de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

En esta ocasión, según el sitio The Illuminerdi podría haberse revelado quién sería el villano principal de la segunda entrega de ‘Doctor Strange’.

En un principio se había dicho que La Bruja Escarlata, es decir Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), sería la principal villana en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Shuma-Gorath y Doctor Strange (Marvel Comics)

Shuma-Gorath sería el principal villano de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Sin embargo, este medio asegura que el villano principal de la cinta será Shuma-Gorath, una criatura recurrente en los cómics que tiene la habilidad de alterar la realidad.

Shuma-Gorath también es una criatura primigenia y rige varios universos y de hecho, apareció en la antología de cómics Marvel Premiere #5 en 1972.

El personaje de Shuma-Gorath de Marvel, está inspirado en el monstruo literario de H.P Lovecraft del mismo nombre.

De ser cierta la aparición de este villano en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, el Hechicero Supremo tendría varios problemas para enfrentarlo.

¿Qué relevancia tendría América Chávez para la trama de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

El portal de Internet reporta que Suma-Gorath como villano de la película, intentará hacerse con el poder de América Chávez, quien es capaz de abrir portales interdimensionales.

En este sentido, América Chávez mejor conocida como Miss América en los cómics, haría su debut en el UCM.

Además de que Wanda podría ayudar a Doctor Strange con su recién aprendida Magia Caos tras los eventos en ‘WandaVision’ al estudiar el Darkhold.

Además, cabe recordar que en el final de ‘WandaVision’, Wanda escucha las voces de sus hijos quienes probablemente estén atrapados en alguna nueva dimensión.

Estos eventos podrían desencadenar la búsqueda de América Chávez y, a su vez, la llegada de Shuma-Gorath en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Se espera que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ llegue a los cines el próximo 25 de marzo del 2022.

Con información de ComickBook.