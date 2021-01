Filmación de 'Doctor Strange 2' se encuentra detenida

Elizabeth Olsen reveló que 'Doctor Strange 2' ha tenido que suspender filmaciones debido al nuevo cierre en Reino Unido.

En los primeros días de este 2021, Reino Unido decretó un nuevo cierre generalizado por el aumento de casos de Covid-19 y el descubrimiento de una nueva cepa; esto ha afectado a diversas producciones, como es el caso de 'Doctor Strange 2', también conocida como 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'.

Lo anterior fue revelado por Elizabeth Olsen durante una entrevista con Jimmy Kimmel, desmintiendo los reportes de que películas como 'The Batman' y la mencionada 'Doctor Strange 2', seguirían en grabación a pesar de lo acontecido.

Junto con en anuncio del paro en filmaciones, la actriz aprovechó para revelar un clip inédito de 'WandaVision', así como algunos detalles de la serie que se estrenará en Disney+ el próximo 15 de enero de 2021.

Se espera que esto no afecte la fecha de estreno de 'Doctor Strange 2'

Si bien este nuevo paro en las grabaciones de 'Doctor Strange 2' ha encendido las alarmas en los fans, pues temen que el filme vuelva a cambiar su fecha de estreno, se espera que no haya mayores afectaciones en la misma.

Hay que tomar en cuenta que, tal vez previniendo este tipo de inconvenientes, Disney mandó la segunda parte de 'Doctor Strange' hasta el 25 de marzo del 2022; es decir, falta más de un año para ver la película en cines.

'Doctor Strange' Marvel Studios

Dado que el filme ya tenía un buen avance, se espera que cuando se puedan reanudar actividades la obra se complete y pueda ser exhibida como está planeado. De momento, el estudio no ha hecho una declaración oficial.

El MCU ha sido una de las franquicias más golpeadas por la pandemia, debido a esta 2020 no tuvo ningún estreno relacionado a Marvel; Disney planea retomar su proyecto en este 2021, ahora con un enfoque más centrado en el streaming, aunque si dejar de lado los estrenos tradicionales.

Con información de Facebook.