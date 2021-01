La secuela de Doctor Strange podría significar la aparición de los X-Men dentro del Universo Cinemático de Marvel

Desde que Disney obtuvo los derechos de los X-Men tras comprar Fox, los fanáticos de Marvel se preguntan cuándo veremos a los mutantes unirse al Universo Cinematográfico de Marvel.

Han sido bastantes los rumores que giran sobre el tema, los cuales van desde el posible regreso de Hugh Jackman como Wolverine y ahora el supuesto interés del estudio por traer de vuelta a Jennifer Lawrence como Mystique para que se una a la segunda parte de ‘Doctor Strange’.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha generado muchas expectativas; incluso se llegó a decir que esta película será la entrada al tan ansiado multiverso donde se integrarían los mutantes.

De acuerdo con el informante Daniel Ritchman, Marvel estaría interesado en que la actriz Jennifer Lawrence vuelva a sumergirse en el maquillaje azul y se convierta en Mystique para esta película.

Queda esperar a saber si Lawrence estaría dispuesta a volver a interpretar a Mystique. La misma premisa de la secuela de ‘Doctor Strange’ significa que, literalmente, cualquier personaje de cualquier lugar podría aparecer, siendo Lawrence el último de una larga lista de nombres que Daniel Ritchman ha rumoreado.

Jennifer Lawrence podría volver a interpretar a la mutante Mystique

Por el momento, la sinopsis de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es: “Tras los eventos de Vengadores: Endgame, Stephen Strange continúa buscando la Gema del Tiempo. Un viejo amigo convertido en enemigo pone fin a sus planes y hace que Strange desate un mal indescriptible”.

Aunque todavía no hay certeza de que Jennifer Lawrence vuelva a ser la mutante, existen muchas teorías al respecto. Es importante mencionar que esta película estará conectada con 'WandaVision', por lo que se cree que cuando Wanda descubra que Vision no está vivo su poder se desatará sin medida convirtiéndose así en el mal que Steven Strange tendrá que detener.

Cabe destacar que, en el marco de los cómics, Wanda es en realidad una mutante y ahí podría estar la conexión con la que Marvel Studios haría que Mystique tenga su aparición.