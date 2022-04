Uno de los rumores más extendidos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es que Tom Cruise se integraría al MCU como Superior Iron Man; sin embargo, esto podría no ser así.

A una semana del estreno de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, varios insiders están desmintiendo que Tom Cruise vaya a aparecer en la película como Superior Iron Man.

Señalan que el actor no tiene escenas en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, y ni siquiera participó en el filme, es decir, jamás estuvo contemplado para aparecer.

Tom Cruise (AP)

Destacan también que este rumor de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se debió en gran parte a que hace 20 años, Tom Cruise era una opción para hacer a Iron Man en la primera película del personaje.

Al final el papel fue dado a Robert Downey Jr., algo que muchos consideran como uno de los grandes aciertos del MCU, pues el actor le dio un toque especial a Tony Stark.

Con esto, le piden a la gente que no se haga muchas ilusiones de tener una sorpresa con Tom Cruise en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Superior Iron Man podría no aparecer en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Otra cosa que se ha mencionado es que hay altas posibilidades de que ni siquiera veamos un Superior Iron Man en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’; aunque no sea Tom Cruise.

Esto debido a que nuevos spots de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ han arrojado algunas dudas acerca del personaje que supuestamente era Superior Iron Man.

Algunos fans que han analizado los videos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ cuadro por cuadro, mencionan que no parece que sea Superior Iron Man, sino otra persona.

Al respecto, ahora se maneja la posibilidad de que sea una versión de otro universo de la Capitana Marvel, algunos mencionan que podría ser Monica Rambeau.

Lo anterior podría decepcionar a muchos fans en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, pues varios esperaban el regreso de Iron Man al MCU, aunque sea en su versión “Superior”.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrena en México el 4 de mayo, falta poco para que todas las dudas de la película se resuelvan.

Con información de Comic Book Movie.