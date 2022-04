El estreno de ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ está a menos de dos semanas, siendo una de las películas más esperadas del año pero, en Arabia Saudita ha sido prohibida.

¿La razón de su prohibición en Arabia Saudita? En ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’, la película incluye un personaje gay.

De acuerdo al canon de los cómics, el personaje de América Chávez , quien será interpretada por Xochitl Gómez en ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’, es homosexual.

Y de hecho, se había dicho con anterioridad que el personaje se mostraría gay, es decir, como parte de la población LGBTI en ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’.

Arabia Saudita considera ilegal la homosexualidad

Se ha reportado que ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ no podrá exhibirse en Arabia Saudita.

Según The Hollywood Reporter , en zonas de Arabia Saudita la homosexualidad es ilegal, por lo que ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’, al tener un personaje gay y referencias, habrían quedado prohibidas en el país.

La prohibición por incluir un personaje homosexual en Arabia Saudita, no solamente ha afectado a la producción de ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’.

América Chávez en ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness (Marvel Studios)

‘Eternals’, al igual que ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’, también fue prohibida por beso gay

‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ ha sido prohibida en Arabia Saudita debido a que contiene un personaje gay.

Pero no solamente ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ fue prohibida en Arabia Saudita, sino que también películas como ‘Eternals’ y ‘West Side Story’.

‘Eternals’ fue prohibida también en Kuwait, Qatar y China y es que Disney no estaba dispuesto a realizar una edición para censurar el beso gay.

Asimismo, ‘West Side Story’ fue prohibida en Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, Beréin, Omán y Kuwait.

En el caso de esta película, fue debido a la inclusión de un personaje transgénero, el cual es interpretado por la actriz no binaria, Iris Menas.