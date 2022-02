Doctor Strange 2: Fans aseguran que Deadpool aparece en póster que publicó Marvel Studios, hecho que revelaría su entrada al UCM.

El avance de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ elevó el hype entre los seguidores de Marvel, ya que dio detalles de lo que se verá en la cinta de Benedict Cumberbatch.

Estas expectativas también aumentaron con la publicación en redes sociales de un nuevo póster, donde se ve a Stephen Strange rodeado de fragmentos de cristales.

Los cuales muestran, parcialmente, el rostro de algunos personajes que aparecerán en la cinta Doctor Strange 2 que dirigirá Sam Raimi.

Nuevo póster de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Marvel Studios )

Dicha situación hizo que el fandom marvelita especulara sobre quiénes son las posibles sorpresas que habrá en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

El nombre que mas comenzó a circular en la red fue Deadpool.

Un usuario en Twitter posteó la supuesta evidencia de que Ryan Reynolds y su papel irreverente papel de Deadpool llegarían con Doctor Strange 2 .

La imagen que se publicó para mostrar que Deadpool estará en Doctor Strange 2 es muy borrosa, pero deja ver a un personaje de mascara roja con círculos negros y blancos en los ojos.

Este post obtuvo reacciones positivas en redes. Recordemos que Deadpool es uno de esos héroes que desde hace tiempo los seguidores del UCM lleva pidiendo en la pantalla.

Evidencia que sugiere la aparición de Deadpool en Doctor Strange 2 (@JustTheGoat216 / Twitter)

¿Qué otros personajes de Marvel, además de Deadpool, aparecen en el poster de Doctor Strange 2?

El póster de Doctor Strange 2 también podría haber revelado la aparición de otros personajes aparte de Deadpool.

La misma publicación de Twitter asegura que mostró la evidencia de Deadpool señala que Capitana Carter y Reed Richards del año 2000 también tendrían un cameo .

Deadpool 2 (Tomada de video)

Marvel ha dejado entrever que Doctor Strange 2 tendrá varias apariciones de superhéroes para continuar con la idea del multiverso.

Hasta el momento se sabe que veremos a Charles Xavier, distintas versiones de Strange y Superior Ironman.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2? Cinta en la que podría aparecer Deadpool

La segunda entrega de Doctor Strange llegará a los cines el próximo 6 de mayo . Es una de las películas más esperadas de Marvel Studios en este 2022.

Doctor Strange 2 tiene la encomienda de superar o igualar lo que consiguió ‘Spider-Man: No Way Home’.

Deadpool (FOX/Marvel)

Por lo pronto con estas posibles apariciones, como la de Deadpool en el póster de Doctor Strange, van por buen camino.