¿Quién es Superior Iron Man? El personaje misterioso que lucharía contra Wanda en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y parte de los Illuminati.

Tras la salida del tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, los fans siguen procesando todo lo que pasó en esos 2 minutos.

Especialmente al revelarse que Wanda (Elizabeth Olsen) será la villana principal de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Siendo eso, hay un personaje misterioso que pelea con Scarlett Witch que ha generado cientos de teorías sobre quién podría tratarse:

La Antorcha Humana

Capitana Marvel

Mónica Rambeau

Superior Iron Man

Este último personaje, Superior Iron Man sería una variante de Tony Stark que, según filtraciones se trataría de Tom Cruise para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Superior Iron Man (Marvel Comics)

Superior Iron Man nace del evento Axis

Superior Iron Man nace del evento Axis , en donde Red Skull roba parte del cerebro del Profesor Xavier y se convierte en Red Onslaught.

Para detenerlo, tanto los Vengadores como los X-Men utilizaron magia de inversión que terminó por afectar a muchos personajes; entre ellos Iron Man.

Los villanos se volvieron héroes y viceversa y, aunque al principio Iron Man parecía no tener ningún cambio, se reveló que Tony Stark comenzó a pelear por sus propios intereses sin ninguna moral.

Entre las cosas que realiza Tony Stark, está una armadura endo-simbiótica con metal líquido que se adhiere a él, creando así a Superior Iron Man.

Además del virus Extremis 2.0 a través de una app que hizo adictos a los consumidores, pues ofrecía salud, belleza e inmortalidad, curando cualquier enfermedad.

Incluso llegó a curar la ceguera de Daredevil pero, lo que en realidad quería Superior Iron Man, quien aseguran sale en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, era tener a la gente bajo su control y poner el virus en el agua potable.

Superior Iron Man (Marvel Comics)

Pepper Pots sería quien enfrente a Superior Iron Man en los cómics

La salida del tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha traído más preguntas que respuestas; por ejemplo, ¿quién es el personaje que pelea con Wanda?

Entre las posibilidades de los usuarios, ha salido a relucir Superior Iron Man, una versión de Tony Stark que pasó de ser el héroe al villano en los eventos de Axis.

Y sería Pepper Potts quien lo encarara con su armadura Rescue y una I.A de la mente pasada de Tony Stark.

Pero el final de Superior Iron Man llegaría en una batalla con un Steve Rogers avejentado justo cuando los multiversos chocaban.

De momento, aún no se sabe con certeza si es que Superior Iron Man será uno de los nuevos personajes presentados en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ para el UCM .

Pero, al ser Tony Stark un miembro fundador de los Illuminati, no sería tan descabellada la idea de que esta nueva versión de Iron Man llegue a la pantalla grande.

Incluso tras el guiño que dejó el tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ con la legión de hierro, que en esta versión estarían mejorados tras los eventos de la ‘ Era de Ultron ’ (2015).

Tráiler de 'Doctor Strange' (Marvel Studios )

